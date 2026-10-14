La temporada 2026 - 2027 de la NBA está a unos días de iniciar y NBA 2K27 quiere celebrarlo en grande con nuevo contenido, mejoras y cambios puntuales en la jugabilidad a petición de los fans.

La Temporada 2 ya tiene fecha de estreno y en esta ocasión está dedicada a 2 estrellas de Indiana, uno de los lugares donde el básquetbol se vive con pasión.

Se trata de Tyrese Haliburton de los Indiana Pacers y Caitlin Clark de las Indiana Fever. Ambos son los protagonistas de esta nueva etapa en el popular videojuego de 2K Sports.

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¿Cuándo inicia la Temporada 2 de NBA 2K27?

2K anunció que la Temporada 2 de NBA 2K27 comenzará este viernes 16 de octubre, justo a tiempo para el inicio de una nueva temporada de la NBA. La actualización estará protagonizada por Caitlin Clark, atleta de portada de la Deluxe Edition, y Tyrese Haliburton, estrella de los Indiana Pacers.

Entre las principales novedades se encuentra el regreso de Sunset Beach, una zona que apareció originalmente en NBA 2K17 y que ahora ha sido remasterizada para incorporarse nuevamente a The City. Además, esta temporada introduce los GOAT Builds, una nueva clase de configuraciones para MyPLAYER basadas en algunas de las mayores leyendas de la NBA.

La Temporada 2 también incluye una importante actualización para 2K Beats, con nueva música seleccionada por Haliburton, canciones inspiradas en Rucker Park y una celebración por el 30 aniversario de Space Jam.

Asimismo, se anunció que NBA 2K27 llegará a la Windows PC Store el 16 de octubre, con funciones de compra cruzada entre Xbox y PC.

The road to greatness starts this Friday 🎮



Build your legend with all-new 🐐 GOAT Builds in Season 2



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Los GOAT Builds llegan a NBA 2K27

Una de las novedades más importantes de esta temporada son los GOAT Builds, configuraciones especiales que superan los límites habituales de atributos y características físicas disponibles en el creador de MyPLAYER. Estas versiones están inspiradas directamente en estrellas históricas de la NBA y buscan reproducir sus estilos de juego.

Las animaciones y estadísticas de cada GOAT Build estarán fijadas para conservar las características del jugador en el que se basan. Sin embargo, los usuarios seguirán teniendo acceso a elementos como Badges y Cap Breakers.

Entre los GOAT Builds disponibles desde el lanzamiento de la Temporada 2 están Klay Thompson, Carmelo Anthony, Anthony Davis y Dwight Howard. También será posible conseguir más configuraciones de este tipo mediante REP y desafíos de por vida.

Por otro lado, Sunset Beach regresa a The City después de haber sido remasterizada a partir de su aparición en NBA 2K17. La zona conserva elementos característicos como el escenario costero, la vista del volcán y el enorme acuario.

Los jugadores podrán conseguir XP en The City, MyCAREER y MyTEAM mientras avanzan hacia el nivel 40. Entre las recompensas se encuentran un carrito de golf para cuatro personas en el nivel 18, la mascota de los Indiana Pacers llamada Boomer en el nivel 20, un GOAT Build de Dirk Nowitzki en el nivel 33 y el disfraz Clown Costume: Ankle Taker en el nivel 39.

The podcast mic is off and the NBA regular season is on.@Hali is back on the court in NBA 2K27 and in real life for the Indiana Pacers. pic.twitter.com/uykCt1oTbK — NBA 2K (@NBA2K) October 14, 2026

MyTEAM, Crew y una enorme actualización musical

La Temporada 2 también trae novedades para Crew. Durante el inicio de la temporada habrá el doble de XP de Crew en la ruta de recompensas, además de un aumento del 25% de REP en las partidas de las diferentes divisiones. Crew HQ también contará con una dificultad similar a la de REC, mientras que el Squad Showdown Kiosk mantendrá sus ajustes competitivos para partidas privadas.

En MyTEAM, el Premier Exchange permitirá intercambiar cartas de la colección para obtener mejoras exclusivas para el equipo. Una de ellas será Pixel Cut Kareem Abdul-Jabbar. Las recompensas de temporada comenzarán con un Jason Kidd Diamond en el nivel 1 y llegarán hasta un Pixel Cut Karl-Anthony Towns en el nivel 40.

La música también tendrá un papel importante. La Temporada 2 añadirá canciones de artistas como BLACKPINK, BossMan Dlow y Linkin Park, además de cinco nuevas mezclas. Una de ellas estará encabezada por una selección realizada por Tyrese Haliburton e incluirá artistas como Gunna y Meek Mill.

El juego también celebrará el 30 aniversario de Space Jam y añadirá una selección especial de música francesa, además de diez canciones inspiradas en Rucker Park, uno de los lugares más representativos de la cultura del basquetbol callejero en Nueva York.

Tyrese Haliburton brings the heat to Season 2 with a custom playlist packed with heavy hitters like Drake, Jay-Z, and Meek Mill 🔥



Which artist are you playing on loop?



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Nuevo Pro Pass y cambios importantes en la jugabilidad

El Season 2 Pro Pass ofrecerá 40 niveles adicionales de contenido premium con temática relacionada con Halloween. Entre las recompensas se encuentran un disfraz de espantapájaros con calabaza, una máscara Headhunter, un Pascal Siakam con 94 OVR y un Pro Pass Pack.

El contenido premium incluye elementos como el maquillaje Jack-O’-Lantern Facepaint, la mascota Sir C.C. de los Cleveland Cavaliers, el Fire Face Body Mod, la mascota G-Wiz de los Washington Wizards y un Pixel Cut Karl-Anthony Towns en el nivel 40.

La actualización Patch 2.0 ya está disponible y realiza cambios importantes en Gameplay, MyTEAM, Crew HQ y MyCAREER Eras. En este último apartado ahora es posible desarrollar una carrera continua de 25 años a través de diferentes eras.

Entre los ajustes de jugabilidad se encuentran correcciones para los llamados ghost contests en los tiros, cambios en las animaciones de robos y un nuevo equilibrio para las penalizaciones relacionadas con estas acciones.

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