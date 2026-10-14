El negocio de la IA lo está devorando todo y ya llegó a extremos donde las mismas compañías que surten las piezas y hardware para esta tecnología tienen que tomar decisiones polémicas, como NVIDIA.

Una de las empresas más grandes en la actualidad habría tomado una decisión respecto a la producción de sus GPU para favorecer al sector de la inteligencia artificial por encima de los jugadores y usuarios finales.

Según un reporte de una fuente confiable, la RTX 5090 dejaría de producirse para dar paso a los intereses de la IA.

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Fuentes aseguran que NVIDIA suspendió la producción de la RTX 5090 para favorecer el negocio de las IA

De acuerdo con un reporte de Tom’s Hardware, fuentes confiables de la escena de tarjetas gráficas y tecnología relacionada revelaron que NVIDIA cesó la producción de la GPU RTX 5090, modelo poderoso e insignia de la arquitectura Blackwell, por situaciones relacionadas con la IA.

Según los informantes, el principal problema es la disponibilidad del silicio GB202, el cual se usa en la RTX 5090, pero también en la línea RTX Pro, la cual se usa en los centros de datos.

Lo anterior implicaría una afectación para el usuario final, ya sea jugador o desarrollador de un sector relacionado. Actualmente, los interesados en la RTX 5090 lidian con los altos precios que se manejan en Internet dado el stock limitado debido a la crisis dela RAM y otros componentes.

Originalmente, esta GPU tuvo un precio de lanzamiento de $1999 dólares en enero de 2025, pero actualmente se vende en la red por $4000 o hasta $5000 dólares.

NVIDIA se olvida de los gamers en un movimiento estratégico

Según la interpretación de Tom’s Hardware, la decisión de NVIDIA respecto a la RTX 5090 tiene que ver con un cambio estratégico que le permite cumplir con el sector más lucrativo del momento mientras mantiene su posición dominante en el mercado por encima de AMD.

Al respecto, se menciona que al retirar las RTX 5090 del mercado en este momento, NVIDIA puede forzar a sus compradores para que adquieran el hardware de la línea RTX Pro para sus centros de datos. Estas piezas son especializadas para ese sector y su precio es mayor.

Asimismo, la empresa evitaría polémicas ya que, hasta antes de este supuesto cambio, los interesados en los centros de datos de la IA adquirían grandes cantidades de la RTX 5090, dejando al usuario final con un stock muy limitado y exponiendo a NVIDIA a quejas y críticas por lo mismo.

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