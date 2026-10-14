La espera está por terminar: Grand Theft Auto VI, el juego más importante de la década, por fin se lanzará el próximo mes. Llegar a este punto fue bastante complicado, y en el camino se suscitaron numerosas controversias. ¿La más importante? La filtración masiva de 2022 mostró los primeros detalles del juego más de un año antes de su revelación oficial y que le costó una millonada a la compañía.

Ya pasaron 4 años desde ese incidente, pero sus efectos aún son visibles en la forma en que los desarrolladores de Rockstar Games trabajan para evitar otras vulneraciones de seguridad. Ahora, un miembro importante del equipo de desarrollo habló sobre lo que representó esa filtración que paralizó a la industria en 2022.

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Rockstar Games habla de la infame filtración de Grand Theft Auto VI

Quizás muchos ya lo olvidaron, pero en 2022 ocurrió algo que nadie vio venir: una vulneración de seguridad permitió que se extrajeran y compartieran mucho material inédito sobre el juego de mundo abierto. Las imágenes y los videos permitieron ver por primera vez a la dupla protagónica: Jason y Lucía.

Rockstar Games confirmó que el contenido que salió a la luz en aquel entonces era real, aunque obviamente se trataba de una versión inacabada que aún estaba en desarrollo. Aun así, los clips fueron el primer vistazo a lo que hoy conocemos como Grand Theft Auto VI.

¿Cómo se sintieron los desarrolladores, artistas y creativos al respecto? Nada bien. En una entrevista reciente para el portal Bloomberg, Aaron Garbut, uno de los 3 jefes de desarrollo de Rockstar que trabajan en GTA VI, rompió el silencio y habló sobre la infame filtración de 2022.

El director reconoce que lo más le dolió fue que las imágenes que empezaron a circular por redes sociales e Internet correspondían a una versión de una etapa de desarrollo muy temprana, que obviamente nunca debieron salir a la luz.

Naturalmente, ese contenido no era una representación fiel de lo que terminaría por ser el juego final.

“Es como si alguien hurgara en tu ropa sucia. Es como si estuvieran dentro de tu cabeza. Ves tus primeros trabajos ahí fuera, pero se supone que nadie debería verlos. Es realmente invasivo y extraño. Y por eso es bastante difícil de sobrellevar a nivel emocional”, reconoció Aaron Garbut durante la charla.

Esta filtración tuvo un gran impacto en la forma en que Rockstar Games opera. Tras el incidente en 2022, la compañía comenzó a revertir algunas de sus políticas y prácticas de teletrabajo, y los empelados tuvieron que regresar a las oficinas a partir de 2024. Ahora, se exige al menos 5 días a la semana de trabajo presencial.

El autor de las filtraciones originales comparecerá ante el tribunal el 9 de noviembre de 2026, pocos días antes del lanzamiento de GTA VI

GTA VI, el juego más esperado de la década, sufrió otra gran filtración en 2026

En aquel entonces, la compañía justificó el cambio con respecto a sus políticas de trabajo remoto bajo el argumento de que respondía a motivos de seguridad. ¿Acaso los empleados podrán laborar desde sus casas después del lanzamiento de Grand Theft Auto VI? Es una posibilidad, aunque no se esperan cambios radicales sobre el tema.

Así lo reveló la directora Jennifer Kolbe, quien duda que Rockstar Games vuelva a un modelo híbrido en un futuro próximo. “Creo que al equipo de seguridad no le gustaría la idea de que el juego estuviera disponible en tantos entornos diferentes. Creo que si no tuviéramos un juego que la gente quisiera robar mucho, tal vez la conversación sería más fácil, señaló.

Tristemente, ni siquiera estos ajustes en la organización evitaron que GTA VI sufriera otra filtración de gran importancia en 2026. En agosto, un grupo o una persona identificada como Cyberleek empezó a compartir videos que mostraban jugabilidad real de la nueva entrega.

El filtrador arremetió contra la compañía por la ausencia de un lanzamiento físico, lo que hizo que muchos lo consideraran una especie de justiciero que defendía los derechos de los jugadores, pero también obtenía ingresos a través de la venta de criptomonedas.

Recientemente, Cyberleek informó que dejará de publicar nuevo material de GTA VI, pese a que, en teoría, podría publicar el juego completo. Eso sí, amenazó con compartir spoilers importantes de la historia si algo le sucede.

Cyberleek es el responsable de las últimas filtraciones de Grand Theft Auto VI

Pero cuéntanos, ¿cómo viviste la filtración de 2022? ¿Crees que ese tipo de incidentes afectan al videojuego a largo plazo? Déjanos leerte en los comentarios.

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