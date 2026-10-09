Llegó el momento favorito de muchos jugadores de XBOX, pues los Free Play Days vuelven este fin de semana con una nueva selección de juegos que podrás probar sin costo adicional durante tiempo limitado.

La promoción estará disponible desde hoy, jueves 8 de octubre, hasta el domingo 11 de octubre. No obstante, hay una diferencia importante que se debe tomar en cuenta, 2 de los títulos ofrecidos necesitan una suscripción a XBOX Game Pass Ultimate, Premium o Essential, mientras que los demás estarán libres para todos.

Podrás probar 7 juegos durante Free Play Days

Los suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate, Premium y Essential podrán disfrutar Screamer y Family Man durante todo el fin de semana.

Screamer combina carreras arcade, combates y una estética inspirada en el anime. Cada competencia es también una batalla, mientras su historia presenta personajes que buscan gloria, poder o venganza.

Por su parte, Family Man es un RPG narrativo con una premisa bastante peculiar. El juego te pone frente a decisiones difíciles mientras intentas conseguir dinero para mantener a tu familia.

También hay pruebas temporales para todos los jugadores

XBOX ofrecerá pruebas temporales de High On Life 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Little Nightmares III y Rogue Waters.

En High On Life 2 tendrás que enfrentarte a una conspiración intergaláctica con ayuda de un grupo de armas alienígenas parlantes. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, por otro lado, te llevará nuevamente a una peligrosa Zona de Chernóbil repleta de anomalías, mutantes y rivales.

Si buscas terror, Little Nightmares III te permitirá explorar la misteriosa Spiral, resolver acertijos y escapar de criaturas aterradoras. Finalmente, Rogue Waters apuesta por combates tácticos por turnos y una aventura pirata con elementos roguelite.

ARC Raiders es la gran sorpresa de la semana

ARC Raiders también podrá disfrutarse sin XBOX Game Pass. Los usuarios tendrán la oportunidad de jugarlo con todo y su actualización Frozen Trail, que introduce una nueva amenaza en Rust Belt.

¿Ya sabes cuál de estos juegos vas a probar durante los Free Play Days? ¿Hay algún título que te interese aprovechar más? Cuéntanos en los comentarios.

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