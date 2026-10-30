Un caso de maltrato animal conmocionó a la comunidad de Reino Unido, y tristemente está relacionado de forma indirecta con el mundo de los videojuegos. Y es que todo parece indicar que un grupo de vándalos usó aerosol azul para pintar a un pobre erizo para que se pareciera a Sonic the Hedgehog, protagonista de la franquicia homónima.

La rescatista que atendió al animalito indefenso condenó a los responsables, y afirmó que es uno de los casos más crueles y desgarradores que ha visto en sus casi 20 años de trayectoria profesional. Esta triste historia se hizo viral en todo el mundo, y causó la indignación de tanto fans del videojuego de SEGA como del público en general.

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Pintan con aerosol azul a un erizo para que se pareciera a Sonic the Hedgehog

De acuerdo con los informes, el incidente ocurrió en el condado de West Yorkshire en Inglaterra, Reino Unido. Un granjero descubrió al animal en un campo que estaba justo detrás de la comisaría de policía local, y decidió trasladarlo a un centro de rescate de erizos en Castleford.

El animal llegó a la clínica aproximadamente a las 4:00 PM del martes 27 de octubre de 2026, hora local. Se desconoce por cuánto tiempo estuvo vulnerable en el campo, pero durante todo el proceso sufrió mucho dolor. Tristemente, las heridas eran muy graves y el erizo perdió la vida la mañana del día siguiente, el miércoles 28 de octubre.

De acuerdo con Beth Campsill, una joven de 29 años que dirige una organización benéfica, el erizo estaba cubierto de pintura azul, y se cree que un grupo de vándalos usó aerosol en un intento de hacer que se pareciera a Sonic, el personaje de los videojuegos de plataformas.

La pintura se aplicó muy cerca del lomo del animal, lo que provocó que los productos químicos le quemaran gravemente varias capas de piel. El erizo también perdió algunas espinas dorsales a causa de las heridas.

“Cuando nos trajeron al erizo, gritaba de dolor. Le di al pobre el máximo alivio que pude, pero no paró. Prácticamente gritó hasta morir”, explicó Beth Campsill, quien brindó atención médica al animal en un intento de salvarle la vida. Lamentablemente, sus esfuerzos fueron en vano.

Se compartieron imágenes que muestran al erizo en un estado visiblemente afectado, pero nos abstendremos de mostrarlas. Pueden ver las fotografías en el artículo del medio Yorkshire Live, que se encargó de dar visibilidad a este caso.

Según los informes, vándalos usaron pintura en aerosol para pintar de azul a un erizo

Rescatistas condenan el caso de maltrato animal

La rescatista señaló que el erizo falleció a causa de una posible intoxicación por las sustancias presentes en la pintura y a una infección provocada por las quemaduras químicas. Si bien algunas personas creen que se usó un aerosol antiséptico de ganado para pintar al animal, la doctora teoriza que realmente se utilizó pintura en aerosol debido a su “textura espesa”.

En declaraciones para Yorkshire Live, Beth Campsill expresó su indignación. “No sé cómo alguien puede ser tan cruel con un animal. Es repugnante. No había visto nada tan malo ni tan triste como esto en mucho tiempo”, explicó la rescatista.

En una publicación en Facebook, el grupo de voluntarios que rescató al erizo compartió un mensaje conmovedor en el que lamentan lo sucedido. “Como resultado de la crueldad, nuestro pobre erizo falleció. Esto afecta profundamente a nuestros voluntarios y a mí, ya que, mientras el animal gritaba de dolor, se le administró toda la analgesia posible”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con los reportes, el erizo también sufría miasis, una afección en la que las moscas depositan huevos en las heridas y los tejidos blandos de un animal. Las larvas se alimentan de la carne, lo que causa un gran dolor. La rescatista teoriza que el animal habría sufrido una muerte lenta en caso de no ser rescatado.

“Me alegra que lo hayan traído, ya que eso significó que al menos pudimos aliviar su sufrimiento y hacer que se sintiera cómodo”, comentó Beth Campsill. La defensora de los animales presentará una denuncia formal ante la policía de la localidad, pero duda si se podrá encontrar y responsabilizar a los culpables.

Los erizos son vulnerables a la extinción en el Reino Unido

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este triste caso?

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