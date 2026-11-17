GTA 6 aún no debuta, pero recibió 8 nominaciones en The Game Awards 2026: lista completa con todos los nominadosPor Ulises Contreras el
Grand Theft Auto 6 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time se enfrentarán en la lucha por el GOTY
LO QUE DEBES SABER
- GTA 6 recibió 8 nominaciones en The Game Awards 2026, incluida la prestigiosa categoría de Juego del Año (GOTY)
- El video de presentación confirmó que la actriz Manni L. Perez interpreta a Lucía Caminos en Grand Theft Auto 6
- La ceremonia de The Game Awards 2026 tendrá lugar el 10 de diciembre de 2026
Ya estamos en la recta final del año, así que llegó la temporada en la que el Internet discute intensamente por dictaminar cuál fue el mejor lanzamiento de los últimos 12 meses. Este acalorado debate se intensificará en las próximas semanas, pues ya conocemos la lista completa de los nominados de The Game Awards 2026.
Tal como se prometió, Geoff Keighley realizó una transmisión especial en la que reveló los videojuegos y estudios que competirán por obtener una estatuilla en la próxima edición de la gala de premios más popular de la industria del gaming. La sorpresa vino en forma de GTA 6, que participará en múltiples categorías pese a que aún no debuta oficialmente.
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Grand Theft Auto 6 es uno de los favoritos de The Game Awards 2026
El videojuego de Rockstar Games debutará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 en todo el mundo, aunque los fanáticos de Nueva Zelanda podrán jugar hasta 18 horas antes debido a la diferencia horaria. Pese a que el título de mundo abierto aún no está disponible, la rompió en TGA 2026.
Lo anterior es sorprendente al considerar que GTA 6 todavía carece de una calificación oficial por parte de la prensa especializada. A pesar de que se desconoce cuál es la puntuación que recibirá el juego, todo parece indicar que estamos ante uno de los mejores lanzamientos de 2026.
Efectivamente, Grand Theft Auto 6 la rompió y se las arregló para obtener 8 nominaciones en The Game Awards 2026, incluido el premio más importante de la noche: Juego del Año (GOTY 2026. En esa línea, el sandbox se enfrentará a titanes como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Phantom Blade Zero.
GTA 6 competirá en las siguientes categorías: Mejor Actuación, Diseño de Arte, Banda Sonora, Diseñod de Audio, Narrativa, Mejor juego de Acción/aventura, Mejor Dirección y GOTY. Es uno de los lanzamientos de 2026 con la mayor cantidad de nominaciones en la gala de esta señala.
Igual de interesante, la presentación en vivo de los nominados de The Game Awards 2026 respondió una de las grandes incógnitas que aún estaban pendientes: ¿quién es Lucía Caminos en la vida? Si bien todavía se desconoce la identidad del actor que dará vida a Jason Duval, Geoff Keighley confirmó que Manni L. Perez es la actriz que interpreta a la protagonista del videojuego de Take-Two Interactive.
Lista completa con todos los nominados de TGA 2026
The Game Awards 2026 se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre de 2026, fecha en la que conoceremos a todos los ganadores. Geoff Keighley también confirmó que, como ya es costumbre, la gala tendrá numerosos adelantos de nuevos videojuegos que están en camino y títulos ya disponibles que recibirán novedades.
A continuación, compartimos la lista con los juegos y estudios nominados que competirán en TGA 2026:
Juego más anticipado:
- Fable
- Final Fantasy 7: Revelation
- God of War Laufey
- Resident Evil: Veronica
- The Witcher IV
Innovación en Accesibilidad:
- Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Marvel’s Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
Creador de Contenido del Año:
- Cdawg
- Cellbit
- IShowSpeed
- LilSimsie
- OhnePixel
Mejor Creación de Usuario:
- A Dream of Silence: Revamped — Baldur’s Gate 3
- Create Aeronautics — Minecraft
- NoPixel V — Grand Theft Auto Online
- Star Wars Droid Tycoon — Fortnite
- TTK Testing — Roblox
Mejor Adaptación:
- Cyberpunk Edgerunners: Temporada 2
- Fallout: Temporada 2
- Mortal Kombat II
- Resident Evil
- Super Mario Galaxy: La Película
Mejor Juego Multijugador:
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
Mejor Juego Deportivo/Juego de Carreras:
- EA Sports FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars: Galactic Racer
Mejor Juego de Simulación/Estrategia:
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokemon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars Zero Company
Mejor Juego Familiar:
- Big Walk
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokemon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
Mejor Juego de Lucha:
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Invincible VS
- Marvel Tokon: Fighting Souls
- My Hero Academia: All’s Justice
Mejor RPG:
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky: 2nd Chapter
Mejor Juego de Acción/Aventura:
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mejor Juego de Acción:
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Saros
Mejor Juego VR/AR:
- Forefront
- Into the Radious 2
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thoef VR: Legacy of Shadow
Mejor Juego para Dispositivos Móviles:
- Arknights Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokemon Champions
- Where Winds Meet
Mejor Debut Indie:
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Silver Pines
Mejor Juego Independiente:
- Big Walk
- Cairn
- Denshattack
- Mewgenics
- Mina the Hollower
Mejor Soporte de Comunidad:
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warframe
Mejor Juego con soporte continuo:
- Arc Raiders
- Final Fantasy 14 Online
- Fortnite
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
Juego por Impacto:
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life is Strange Reunion
- Lily’s World XD
- Mixtape
Mejor Interpretación:
- Patrick Gibson — 007 First Light
- Angela Sant’Albano — Resident Evil Requiem
- Liam Mcintyre — Marvel’s Wolverine
- Manni L. Perez — Grand Theft Auto 6
- Rahul Kohli — Saros
Mejor Diseño de Audio:
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil Requiem
- Star Wars: Galactic Racers
Mejor Banda Sonora y Música:
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto 6
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mejor Dirección de Arte:
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Mouse P.I. For Hire
- Phantom Balde Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mejor Narrativa:
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil Requiem
- The Blood of Dawnwalker
Mejor Dirección:
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
Juego del Año (GOTY):
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los nominados? Déjanos leerte en los comentarios.
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