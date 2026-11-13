LO QUE DEBES SABER

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time vendió 5.2 millones de copias en 4 días

A pesar del éxito del remake de Zelda, los datos preliminares sugieren que Grand Theft Auto 6 lo superará en términos comerciales

Antes de Breath of the Wild, los videojuegos de Zelda como Skyward Sword tuvieron dificultades para venderse, lo que reflejaba una crisis para la saga

The Legend of Zelda es una de las franquicias más importantes de la historia, y es imposible pensar en videojuegos sin recordar las aventuras de Link. Pero contrario a lo que muchos creen, hubo una época en la que la serie vivió momentos complicados y tenía problemas para alcanzar un público amplio. Por suerte, esos días quedaron atrás.

El remake de Ocarina of Time fue un éxito y logró vender millones de copias en cuestión de días, lo que le permitió romper un récord de Nintendo Switch 2. Su buen recibimiento demuestra que la saga japonesa vive un buen momento, muy alejado de la crisis que experimentó antes del estreno de Breath of the Wild.

Dicho esto, los primeros datos demuestran que, pese a que la nueva versión del clásico N64 fue del agrado de fans veteranos y nuevos jugadores, Grand Theft Auto 6 será muy superior, al menos en cuestión comercial.

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The Legend of Zelda vivía una crisis antes del lanzamiento de Breath of the Wild

Nintendo informó mediante un comunicado oficial que el esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time logró vender 5.2 millones de unidades en un plazo de apenas 4 días. Esa cifra contempla las ventas en todo el mundo, y el informe destaca que aproximadamente 810,000 unidades se despacharon únicamente en Japón.

La nueva versión del videojuego de 1998 es un éxito rotundo, y logró convertirse en el lanzamiento de Nintendo Switch 2 que más rápido se ha vendido hasta la fecha. En forma de comparación, recordemos que Mario Kart World logró distribuir 3.5 millones de copias durante su debut, mientras que Pokémon Pokopia hizo lo propio con 2.2 millones.

Es más que obvio que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake fue un éxito comercial, y es fácil asumir que la compañía japonesa está muy contenta con este lanzamiento. Y claro, los fans creen que este triunfo demuestra que la fórmula clásica de la franquicia aún es capaz de cautivar a los jugadores, veteranos y novatos.

En ese sentido, muchas personas afirmaron que Nintendo cometió un error al abandonar el estilo de juego antiguo para enfocarse en las experiencias de mundo abierto de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom; sin embargo, exdirectivos de Nintendo afirman que, de hecho, esos títulos salvaron la franquicia de caer en el olvido.

En un video para YouTube, Kit Ellis y Krysta Yang, quienes trabajaron en el departamento de marketing para Nintendo of America, destacaron una dura realidad: The Legend of Zelda vivía una crisis antes del estreno de la primera entrega para Nintendo Switch, pues sus lanzamientos eran cada vez menos populares.

“La serie estaba en una situación crítica. No se vendían casi nada. Fue un momento muy sombrío. La retroalimentación indicaba que la base de fans disminuía, y que la serie no atraía a nuevos jugadores. Teníamos muchísimos datos de prácticamente todos los juegos, e indicaban que el interés del público era cada vez menor”, comentó el exdirector de marketing Kit Ellis.

Antes del lanzamiento de Breath of the Wild, The Legend of Zelda vivía una crisis y tenía serios problemas para vender copias

Remake de Zelda: Ocarina of Time es un éxito, pero no superará a GTA 6

La prueba de la difícil situación que vivía la franquicia es The Legend of Zelda: Skyward Sword, que apenas vendió 3.67 millones de unidades. Es una cifra decepcionante al considerar que el Nintendo Wii logró despachar más de 100 millones de ejemplares. De hecho, el port HD para Nintendo Switch de 2021 superó las ventas totales de la versión original en un par de meses.

Los antiguos directivos de Nintendo of America señalan que la compañía se vio en la necesidad de tomar medidas drásticas en un intento de rescatar la serie. Es así como surgió The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que se alejó de la estructura lineal basada en mazmorras para presentar un mundo abierto gigantesco y lleno de posibilidades.

El experimento fue un éxito rotundo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild logró vender 34.28 millones de unidades, y su secuela directa, Tears of the Kingdom, llegó a las tiendas en 2023 y ya suma 22.90 millones de copias vendidas hasta la fecha. Y sí, el remake de Zelda: Ocarina of Time va por el mismo camino.

Si bien es bueno saber que la franquicia por fin salió del valle oscuro en la que se encontraba a inicios de la década pasada, parece que aún se quedará corta y será incapaz de superar al que fácilmente es el videojuego más importante de 2026: Grand Theft Auto 6.

Si bien el título de Rockstar Games aún no debuta oficialmente, un informe señala que ya logró despachar más de 12 millones de unidades y generar ingresos estimados de $1180 millones de dólares, sólo en su fase de preventa.

Si bien es cierto que GTA 6 debutará para PS5 y XBOX Series X|S, que en conjunto tienen una base de usuarios más grande que la de Nintendo Switch 2, los reportes dejan claro ña franquicia de Take-Two Interactive es muy superior a The Legend of Zelda en cuestión comercial.

Aún no debate, pero los informes revelan que GTA 6 ya supera las ventas del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Pero cuéntanos, ¿sabías que la serie de Nintendo vivía una crisis? ¿Crees que el remake superará eventualmente a GTA 6? Déjanos leerte en los comentarios.

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