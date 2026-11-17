LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 se lanzará el 19 de noviembre de 2026, con un estreno escalonado a las 00:00 (medianoche), hora local de cada región

Debido a este lanzamiento escalonado, los jugadores en Nueva Zelanda podrán acceder a GTA 6 casi 18 horas antes que aquellos en Estados Unidos y México

Rockstar Games cuenta con políticas estrictas contra la difusión de spoilers

Grand Theft Auto VI (GTA 6) llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre de 2026, lo que significa que estamos a pocas horas de iniciar nuestra aventura por Vice City; sin embargo, y a pesar de ser uno de los juegos más importantes de la historia, sus responsables optaron por un esquema de lanzamiento muy controversial.

A diferencia de la mayoría de los videojuegos que debutan al mismo momento en todo el mundo, GTA 6 presentará un sistema de estreno escalonado. Esto quiere decir que la nueva entrega debutará a las 12:00 AM de cada región, lo que implica que algunos países y territorios podrán jugar antes que los fans que residen en otras partes del planeta.

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Grand Theft Auto 6 tendrá un estreno escalonado, y hay temor por los posibles spoilers

Rockstar Games y Take-Two Interactive guardan silencio sobre las razones por las que optaron por este esquema de estreno, pero es probable que todo se deba a una mera cuestión técnica. Debido a que el título de mundo es muy esperado, hacer un lanzamiento global podría causar intermitencias en los servidores de la tienda digital.

De cualquier forma, algo es seguro: algunos jugadores podrán jugar GTA 6 mucho tiempo antes que el resto del mundo. Los afortunados son los fanáticos de Nueva Zelanda, quienes podrán empezar a jugar desde el 18 de noviembre, casi 18 horas antes que en Estados Unidos. Y tristemente, México está entre las últimas regiones en recibir el juego.

A través de su sitio web oficial, Rockstar Games confirmó que el lanzamiento ocurrirá en simultáneo en PlayStation 5 y XBOX Series X|S, a la medianoche de la hora local.

En el caso de Nueva Zelanda, los fanáticos podrán empezar a jugar a las 12:00 AM NZDT del jueves 19 de noviembre, lo que en el resto del mundo sería a las 11:00 AM UTC del 18 de noviembre. Los jugadores de Australia (Sídney y Melbourne) podrán unirse a la diversión tan sólo 2 horas después.

Por su parte, Estados Unidos será uno de los últimos países en poder disfrutar Grand Theft Auto 6. México tampoco se salva, pues el juego de Rockstar Games se desbloqueará a las 12:00 AM CST del 19 de noviembre, alrededor de las 6:00 AM UTC.

Sin duda, esta situación pone en un lugar incómodo a los fanáticos que residen en alguno de los países que se encuentran hasta el final de la lista. Es fácil asumir que, tan pronto GTA 6 llegue a Nueva Zelanda, empezarán a publicarse decenas de videos con spoilers en YouTube y redes sociales.

Rockstar Games tiene una política que castiga a los jugadores que comparten escenas cinemáticas y spoilers de sus juegos, pero dudamos mucho que estas medidas eviten que el Internet se llene de imágenes y videos de Grand Theft Auto 6. Lo mejor será usar plataformas como X, Instagram, Facebook y YouTube con mucho cuidado.

Los jugadores que viven en Nueva Zelanda serán los primeros en todo el mundo en jugar Grand Theft Auto 6

A qué hora sale GTA 6 en tu país: horarios oficiales de lanzamiento

A continuación, compartimos los horarios del lanzamiento de GTA 6 para México y Latinoamérica:

Argentina ― 19 noviembre, 12:00 AM (ART) | 19 noviembre, 03:00 AM (UTC).

Chile (continental) ― 19 noviembre, 12:00 AM (CLST) | 19 noviembre, 03:00 AM (UTC).

Paraguay ― 19 noviembre, 12:00 AM (UTC−3) | 19 noviembre, 03:00 AM (UTC).

Uruguay ― 19 noviembre, 12:00 AM (UYT) | 19 noviembre, 03:00 AM (UTC).

Brasil (Brasilia y São Paulo) ― 19 noviembre, 12:00 AM (BRT) | 19 noviembre, 03:00 AM (UTC).

Bolivia ― 19 noviembre, 12:00 AM (BOT) | 19 noviembre, 04:00 AM (UTC).

Colombia ― 19 noviembre, 12:00 AM (COT) |19 noviembre, 05:00 AM (UTC).

Perú ― 19 noviembre, 12:00 AM (PET) ― 19 noviembre, 05:00 AM (UTC).

Ecuador (continental) ― 19 noviembre, 12:00 AM (ECT) | 19 noviembre, 05:00 AM (UTC).

Panamá ― 19 noviembre, 12:00 AM (EST) | 19 noviembre, 05:00 AM (UTC).

Costa Rica ― 19 noviembre, 12:00 AM (CST) | 19 noviembre, 06:00 AM (UTC).

El Salvador ― 19 noviembre, 12:00 AM (CST) | 19 noviembre, 06:00 AM (UTC).

Guatemala ― 19 noviembre, 12:00 AM (CST) | 19 noviembre, 06:00 AM (UTC).

Honduras ― 19 noviembre, 12:00 AM (CST) | 19 noviembre, 06:00 AM (UTC).

Nicaragua ― 19 noviembre, 12:00 AM (CST) | 19 noviembre, 06:00 AM (UTC).

México (CDMX) ― 19 noviembre, 12:00 AM (CST) | 19 noviembre, 06:00 AM (UTC).

El esperado GTA 6 ya tiene hora de estreno oficial para México

Enseguida, compartimos los horarios de lanzamiento de GTA 6 para Estados Unidos:

Nueva York (hora del Este) ― 19 de noviembre, 12:00 AM (EST) | 19 de noviembre, 05:00 AM (UTC)

Chicago (hora del Centro) ― 18 de noviembre, 11:00 PM (CST) | 19 de noviembre, 05:00 AM (UTC)

Denver (hora de la Montaña) ― 18 de noviembre, 10:00 PM (MST) | 19 de noviembre, 05:00 AM (UTC)

Los Ángeles (hora del Pacífico) ― 18 de noviembre, 9:00 PM (PST) | 19 de noviembre, 05:00 AM (UTC)

Pero cuéntanos, ¿planeas cambiar la hora en XBOX para jugar GTA 6 antes de su debut? Déjanos leerte en los comentarios.

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