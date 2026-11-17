LO QUE DEBES SABER:

Sony ganó un importante caso judicial en Reino Unido, donde se le acusaba de llevar a cabo prácticas monopolísticas y de inflar los precios en la PlayStation Store

La demanda fue presentada inicialmente por Alex Neill en nombre de más de 9 millones de jugadores, bajo la acusación de precios excesivos y manipulación del mercado

El Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido desestimó el caso, concluyendo que Sony no infringió las leyes de competencia

Esta decisión implica que Sony no está obligada a indemnizar a los jugadores ni a realizar cambios en la PlayStation Store

PlayStation cayó de la gracia de sus fans luego de anunciar el fin del formato físico y tomar otras decisiones anticonsumidor. Esto le ha generado varios problemas legales durante los últimos años, pero la compañía acaba de salir bien librada de uno de ellos.

En 2022, Sony recibió una demanda en Reino Unido en la que se le acusó de aprovechar su posición dominante en el mercado para cobrar precios excesivos y tener un monopolio en la PlayStation Store. Luego de algunos contratiempos, el conflicto escaló y el Tribunal de Apelación de la Competencia de Reino Unido aceptó la queja interpuesta por Alex Neill, quien la realizó a nombre de más de 9 millones de jugadores que se consideran “estafados” por PlayStation.

Luego de estar años activo, el conflicto por fin llegó a su fin y la decisión de las autoridades no será del agrado de los jugadores, pues fallaron a favor de Sony.

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Sony gana demanda sobre la PlayStation Store y un supuesto monopolio

El control que Sony tiene sobre su ecosistema de videojuegos ha generado preocupaciones entre los jugadores y las autoridades de algunos países. En varias demandas, se ha acusado a la empresa de tener un monopolio en la PlayStation Store, pues no hay otra vía para que los jugadores puedan adquirir juegos, DLC y demás contenido descargable. Asimismo, se argumente que Sony manipula los precios de su tienda y abusa de las carteras de sus clientes.

Precisamente, este era el argumento de la demanda presentada ante el Tribunal de Apelaciones de Competencia de Reino Unido. Alex Neill argumentó que Sony había cobrado de más en compras digitales de la PlayStation Store durante los últimos años. Acusó a la empresa de obtener más de $5.9 millones de dólares en los últimos 6 años gracias a cobros excesivos en la PS Store.

La demanda buscaba una indemnización para todos los jugadores que compraron juegos y DLC en la tienda desde 2016. Se argumentó que Sony podía pagarlo gracias a las tarifas de 30% que cobra a desarrolladores y distribuidores por cada transacción hecha en la tienda de PlayStation.

Sin embargo, Sony se salió con la suya y ganó la demanda. El Tribunal de Apelación de la Competencia de Reino Unido rechazó los argumentos de la demandante y concluyó que la compañía no violó ninguna ley de competencia.

Las autoridades desestimaron el caso por completo, así que Sony no se verá obligada ni a pagar una compensación a los jugadores ni ha hacer cambios en la PlayStation Store. Los argumentos a su favor fueron 2: Sony compite en el mismo mercado con compañías como Nintendo y XBOX, y los jugadores aún tienen la alternativa de comprar juegos en formato físico.

Las autoridades explicaron que no pueden obligar a Sony y PlayStation a permitir tiendas de terceros en su ecosistema de videojuegos, pues implica riesgos de seguridad y competencia. Por otro lado, argumentaron que Neill no pudo demostrar que los precios de la PlayStation Store son realmente excesivos.

Autoridades de Reino Unido favorecieron a Sony en la demanda contra la PlayStation Store

El fin del formato físico tiene en aprietos legales a PlayStation

La demanda de 2022 es sólo uno de los problemas legales que Sony tiene pendiente. Actualmente, hay otra demanda activa que también acusa a la compañía de ofrecer precios injustos en la PS Store y tener un supuesto monopolio de juegos digitales.

La demanda, presentada por Massaschade & Consument, se intensificó con la inminente desaparición del formato físico. La organización considera que el fin de los juegos en disco le dará a Sony el control total sobre los precios, será el golpe definitivo al mercado de segunda mano y, además, la compañía ofrecerá menos alternativas a la PS Store.

“El fin de los discos físicos elimina el último lugar donde aún se podía comprar y vender un juego de PlayStation a un precio competitivo. Sin discos, no hay mercado de segunda mano ni alternativa a la PlayStation Store, por lo que a partir de 2028, Sony decidirá por sí sola el precio de un juego e incluso cuánto tiempo se puede usar. Ese es precisamente el problema que denunciamos en nuestra demanda sobre un PlayStation justo: un precio nunca puede ser justo cuando el comprador se queda sin derechos de propiedad ni alternativa”, explicó Massaschade & Consument.

Sony y PlayStation enfrentan varias demandas por la desaparición del formato físico

Por otro lado, la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio, de México, presentaron una denuncia contra Sony ante la Comisión Nacional Antimonopolio, pues también consideran que la eliminación del formato físico dejará a la PS Store como el único canal de ventas de PlayStation.

“Los consumidores dejaríamos de ser propietarios de los videojuegos. Con el formato digital, ya no compras un juego como antes: compras una licencia, y eso significa que el acceso al contenido depende de las condiciones que imponga la empresa”, comentó el senador.

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