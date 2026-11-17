LO QUE DEBES SABER:

Devolver Digital desafía a los jugadores a eliminar GTA 6 de sus consolas y compartir un video de ello en redes sociales a cambio de una copia gratuita de su nuevo juego, Volvy’s Adventure: Reslimed

El desafío resulta tentador, pero implica volver a descargar más de 200 GB de datos de GTA 6

Volvy’s Adventure: Reslimed es un juego de plataformas de estilo retro que se lanza el mismo día que GTA 6, y su promoción se caracteriza por un tono humorístico e irreverente

A estas alturas, todos quieren tener instalado Grand Theft Auto VI en sus consolas, pues estamos a pocos días de su estreno. En medio del enorme hype por el título de Rockstar Games, un popular estudio lanzó un reto viral a los jugadores: borrar el juego de su PS5 o XBOX Series X|S para recibir una genial recompensa.

Fiel a su espíritu irreverente, Devolver Digital desafió a los jugadores que ya precargaron GTA 6 a borrarlo por completo de sus consolas. A cambio, los recompensará con una copia gratuita de su próximo juego, que curiosamente también debutará el 19 de noviembre.

El desafío ha llamado la atención de bastantes jugadores, pues la recompensa es muy llamativa; sin embargo, tener que volver a descargar más de 200 GB de datos no entusiasma a todos.

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Devolver Digital regalará su próximo juego a quien borre GTA 6 de su consola

Devolver Digital no le tiene miedo a Rockstar Games, así que decidió lanzar su nuevo juego el mismo día en que debutará GTA 6. Se trata de Volvy’s Adventure: Reslimed, que el estudio promociona como “el mayor lanzamiento de videojuegos” del próximo 19 de noviembre, en clara referencia a la llegada del título de mundo abierto.

El estudio independiente tuvo una genial idea para promocionar Volvy’s Adventure: Reslimed. En sus redes sociales, propuso un reto a todos sus seguidores que ya están listos para jugar GTA 6. Devolver Digital quiere que los jugadores borren la precarga del título de su PS5 o XBOX Series X|S y lo presuman en un video que compartan en X, Instragram, Facebook, TikTok y demás plataformas.

Se trata de un desafío relativamente sencillo, pero que no todos están dispuestos a cumplir. Esto debido a que GTA 6 pesa más de 220 GB y Rockstar ha lanzado varias actualizaciones que aumentan todavía más el peso del título. Así pues, es una descarga considerable que puede tomar varias horas en completarse.

Pese a ello, algunos jugadores decidieron tomarse muy en serio el reto de Devolver Digital. Se grabaron borrando todos los datos de GTA 6 de sus consolas y compartieron su video en las redes sociales. De esta forma, tienen una oportunidad de ganar la copia gratuita de Volvy’s Adventure: Reslimed.

Algunos jugadores consideran que borrar GTA 6 vale la pena, pues obtienen gratis un nuevo juego que se venderá por $4.99 USD. Además, sólo deben volver a descargar el título de Rockstar antes del 19 de noviembre para poder disfrutarlo.

Devolver Digital ofrece una clave gratuita de Volvy’s Adventure: Reslimed para Steam a los jugadores que comparta un video en las redes sociales y usen el hashtag #MakeRoomForVolvy. La campaña viral ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Hay quienes ya completaron el reto y afirmaron, irónicamente, que prefieren jugar Volvy’s Adventure: Reslime antes que GTA 6, pues es el verdadero GOTY de 2026.

Borrar GTA 6 antes de su estreno te dará una copia gratuta de Volvy’s Adventure: Reslime

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¿Qué es Volvy’s Adventure: Reslimed?

Volvy’s Adventure: Reslimed ha llamado la atención de muchos jugadores, ya que será de los pocos títulos que debutarán el mismo día que GTA 6. El juego de Devolver Digital y Doinksoft es un plataformero con un genial aspecto retro, que recuerda a las aventuras clásicas de Sonic.

Es protagonizado por Volvy, la mascota de Devolver Digital que ha aparecido en algunos de sus eventos. Ofrece aventuras a lo largo de 4 mundos repletos de enemigos, jefes y power ups que ayudarán a Volvy en su viaje.

El personaje tiene una mano enorme que puede usar para acabar con sus enemigos, romper objetos en los niveles y hacer algunas útiles maniobras para poder progresar. El juego tiene un estilo irreverente, pues sus creadores lo describen como “un espectacular remaster del remake original del plataformero nunca lanzado”, protagonizado por “la mascota de videojuegos más famosa de todos los tiempos”.

Volvy’s Adventure: Reslimed es un juego para los amantes de los plataformeros clásicos

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