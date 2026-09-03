Los Santos se convierte en el lugar ideal para hacer negocios durante septiembre. Rockstar Games prepara un nuevo evento para GTA Online que durante todo el mes ofrecerá bonificaciones a ejecutivos, motociclistas, traficantes de armas y propietarios de clubes nocturnos, además de varias propiedades gratuitas.

Bajo el evento Rivalidad empresarial, los jugadores podrán aprovechar diferentes multiplicadores de GTA$ y RP, descuentos especiales y recompensas exclusivas. La promoción también incluye una oportunidad atractiva para quienes buscan ampliar su imperio criminal: cada semana de septiembre habrá un negocio gratuito disponible.

Pero eso no es todo. Los desafíos semanales del mes tendrán una recompensa mucho mayor a la habitual, ya que completar cada uno permitirá obtener GTA$1,000,000, diez veces más que la cantidad normal. También habrá atuendos y prendas especiales que podrán conseguirse cumpliendo determinadas actividades.

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Conoce todas las recompensas y bonificaciones de septiembre en GTA Online

Los jugadores podrán conseguir GTA$1,000,000 y diferentes conjuntos deportivos dependiendo de las actividades que completen:

Hasta el 9 de septiembre: vende GTA$1,000,000 en mercancía especial para recibir GTA$1,000,000 y el conjunto deportivo Yeti x LS Customs

Del 10 al 16 de septiembre: consigue GTA$1,000,000 en ventas de mercancía de cualquier tipo para recibir otros GTA$1,000,000 y el conjunto deportivo Junk

Del 17 al 23 de septiembre: completa 3 misiones de investigación del búnker para obtener GTA$1,000,000 y el conjunto de pants Ammu-Nation camuflaje

Hasta el 23 de septiembre: completar un desafío semanal permitirá conseguir el Penaud La Coureuse junto con una mejora de HSW

Del 24 al 30 de septiembre: alcanza GTA$1,000,000 en ventas realizadas mediante tus negocios para recibir GTA$1,000,000 y el conjunto deportivo Fruit retro

Además, participar en guerras comerciales hasta el 30 de septiembre permitirá conseguir diferentes prendas especiales, entre ellas la camiseta Six Figure, la camiseta Correr o morir, la gorra Ammu-Nation roja/blanca y la camiseta Bourgeoix.

La serie de misiones de la comunidad también tendrá una bonificación especial: quienes participen podrán obtener el triple de GTA$ y RP hasta el 23 de septiembre.

Esto es todo lo que obtendrás según el estilo de tu personaje en GTA Online durante septiembre

Bonificaciones para ejecutivos: del 3 al 9 de septiembre

La primera semana estará dedicada a los ejecutivos, quienes podrán aprovechar:

4x GTA$ y RP en trabajos de vehículos especiales

2x GTA$ y RP en encargos de Madrazo y exportaciones de productos variados

El personal generará mercancía especial al doble de velocidad

La oficina del Arcadius Business Center estará disponible gratis

70% de descuento en el Coil Cyclone II

Bonificaciones para motociclistas: del 10 al 16 de septiembre

Los motociclistas tendrán su propia semana de oportunidades con:

2x GTA$ y RP en contratos de sede, trabajos y desafíos de motociclista

2x GTA$ en ventas a dealers y misiones del taller de motos

La sede de Grapeseed estará disponible gratis.

70% de descuento en el Karin S95

Bonificaciones para traficantes de armas: del 17 al 23 de septiembre

La actividad criminal relacionada con los búnkeres también recibirá importantes beneficios:

2x GTA$, RP y progreso de investigación en las misiones de investigación del búnker

2x GTA$ y RP en contratos de Ammu-Nation y entregas de Protección

Los jugadores podrán obtener gratis la pintura de diseño Dólares simplemente jugando

El búnker de Grapeseed estará disponible gratis.

70% de descuento en el Pfister Astron personalizada

Clubes nocturnos: del 24 al 30 de septiembre

La última semana del evento estará enfocada en los propietarios de clubes nocturnos:

2x popularidad en las misiones de gestión del club nocturno

2x GTA$ y RP en misiones de obtención de mercancía del club nocturno

2x GTA$ en entregas de QuickiePharm

El club nocturno de Elysian Island estará disponible gratis

70% de descuento en el Imponte Arbiter GT

Put your criminal enterprises to work throughout September during the GTA Online Business Rivalries Event, with profitable bonuses for Executives, Bikers, Gunrunners, and Nightclub Owners.



Plus, free properties, GTA$1M Weekly Challenge bonuses, and more: https://t.co/pe5qSIh4dz pic.twitter.com/7stnytTFCR — Rockstar Games (@RockstarGames) September 3, 2026

GTA+ también tendrá recompensas especiales

Los suscriptores de GTA+ podrán aprovechar beneficios adicionales durante el evento. Hasta el 9 de septiembre, podrán reclamar gratis un Gallivanter Warden, además de pinturas camaleón, prendas de Princess Robot Bubblegum y otras recompensas.

A partir del 10 de septiembre, los miembros de GTA+ también podrán conseguir 6x GTA$ en las misiones del taller de motos.

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