GTA Online se llena de negocios y recompensas durante septiembre: habrá propiedades gratis y GTA$1,000,000Por Víctor Rosas el
El componente en línea sigue su camino antes del lanzamiento de GTA VI
Los Santos se convierte en el lugar ideal para hacer negocios durante septiembre. Rockstar Games prepara un nuevo evento para GTA Online que durante todo el mes ofrecerá bonificaciones a ejecutivos, motociclistas, traficantes de armas y propietarios de clubes nocturnos, además de varias propiedades gratuitas.
Bajo el evento Rivalidad empresarial, los jugadores podrán aprovechar diferentes multiplicadores de GTA$ y RP, descuentos especiales y recompensas exclusivas. La promoción también incluye una oportunidad atractiva para quienes buscan ampliar su imperio criminal: cada semana de septiembre habrá un negocio gratuito disponible.
Pero eso no es todo. Los desafíos semanales del mes tendrán una recompensa mucho mayor a la habitual, ya que completar cada uno permitirá obtener GTA$1,000,000, diez veces más que la cantidad normal. También habrá atuendos y prendas especiales que podrán conseguirse cumpliendo determinadas actividades.
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Conoce todas las recompensas y bonificaciones de septiembre en GTA Online
Los jugadores podrán conseguir GTA$1,000,000 y diferentes conjuntos deportivos dependiendo de las actividades que completen:
- Hasta el 9 de septiembre: vende GTA$1,000,000 en mercancía especial para recibir GTA$1,000,000 y el conjunto deportivo Yeti x LS Customs
- Del 10 al 16 de septiembre: consigue GTA$1,000,000 en ventas de mercancía de cualquier tipo para recibir otros GTA$1,000,000 y el conjunto deportivo Junk
- Del 17 al 23 de septiembre: completa 3 misiones de investigación del búnker para obtener GTA$1,000,000 y el conjunto de pants Ammu-Nation camuflaje
- Hasta el 23 de septiembre: completar un desafío semanal permitirá conseguir el Penaud La Coureuse junto con una mejora de HSW
- Del 24 al 30 de septiembre: alcanza GTA$1,000,000 en ventas realizadas mediante tus negocios para recibir GTA$1,000,000 y el conjunto deportivo Fruit retro
Además, participar en guerras comerciales hasta el 30 de septiembre permitirá conseguir diferentes prendas especiales, entre ellas la camiseta Six Figure, la camiseta Correr o morir, la gorra Ammu-Nation roja/blanca y la camiseta Bourgeoix.
La serie de misiones de la comunidad también tendrá una bonificación especial: quienes participen podrán obtener el triple de GTA$ y RP hasta el 23 de septiembre.
Esto es todo lo que obtendrás según el estilo de tu personaje en GTA Online durante septiembre
Bonificaciones para ejecutivos: del 3 al 9 de septiembre
La primera semana estará dedicada a los ejecutivos, quienes podrán aprovechar:
- 4x GTA$ y RP en trabajos de vehículos especiales
- 2x GTA$ y RP en encargos de Madrazo y exportaciones de productos variados
- El personal generará mercancía especial al doble de velocidad
- La oficina del Arcadius Business Center estará disponible gratis
- 70% de descuento en el Coil Cyclone II
Bonificaciones para motociclistas: del 10 al 16 de septiembre
Los motociclistas tendrán su propia semana de oportunidades con:
- 2x GTA$ y RP en contratos de sede, trabajos y desafíos de motociclista
- 2x GTA$ en ventas a dealers y misiones del taller de motos
- La sede de Grapeseed estará disponible gratis.
- 70% de descuento en el Karin S95
Bonificaciones para traficantes de armas: del 17 al 23 de septiembre
La actividad criminal relacionada con los búnkeres también recibirá importantes beneficios:
- 2x GTA$, RP y progreso de investigación en las misiones de investigación del búnker
- 2x GTA$ y RP en contratos de Ammu-Nation y entregas de Protección
- Los jugadores podrán obtener gratis la pintura de diseño Dólares simplemente jugando
- El búnker de Grapeseed estará disponible gratis.
- 70% de descuento en el Pfister Astron personalizada
Clubes nocturnos: del 24 al 30 de septiembre
La última semana del evento estará enfocada en los propietarios de clubes nocturnos:
- 2x popularidad en las misiones de gestión del club nocturno
- 2x GTA$ y RP en misiones de obtención de mercancía del club nocturno
- 2x GTA$ en entregas de QuickiePharm
- El club nocturno de Elysian Island estará disponible gratis
- 70% de descuento en el Imponte Arbiter GT
GTA+ también tendrá recompensas especiales
Los suscriptores de GTA+ podrán aprovechar beneficios adicionales durante el evento. Hasta el 9 de septiembre, podrán reclamar gratis un Gallivanter Warden, además de pinturas camaleón, prendas de Princess Robot Bubblegum y otras recompensas.
A partir del 10 de septiembre, los miembros de GTA+ también podrán conseguir 6x GTA$ en las misiones del taller de motos.
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