Los Santos se convierte en el lugar ideal para hacer negocios durante septiembre. Rockstar Games prepara un nuevo evento para GTA Online que durante todo el mes ofrecerá bonificaciones a ejecutivos, motociclistas, traficantes de armas y propietarios de clubes nocturnos, además de varias propiedades gratuitas.

Bajo el evento Rivalidad empresarial, los jugadores podrán aprovechar diferentes multiplicadores de GTA$ y RP, descuentos especiales y recompensas exclusivas. La promoción también incluye una oportunidad atractiva para quienes buscan ampliar su imperio criminal: cada semana de septiembre habrá un negocio gratuito disponible.

Pero eso no es todo. Los desafíos semanales del mes tendrán una recompensa mucho mayor a la habitual, ya que completar cada uno permitirá obtener GTA$1,000,000, diez veces más que la cantidad normal. También habrá atuendos y prendas especiales que podrán conseguirse cumpliendo determinadas actividades.

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Conoce todas las recompensas y bonificaciones de septiembre en GTA Online

Los jugadores podrán conseguir GTA$1,000,000 y diferentes conjuntos deportivos dependiendo de las actividades que completen:

  • Hasta el 9 de septiembre: vende GTA$1,000,000 en mercancía especial para recibir GTA$1,000,000 y el conjunto deportivo Yeti x LS Customs
  • Del 10 al 16 de septiembre: consigue GTA$1,000,000 en ventas de mercancía de cualquier tipo para recibir otros GTA$1,000,000 y el conjunto deportivo Junk
  • Del 17 al 23 de septiembre: completa 3 misiones de investigación del búnker para obtener GTA$1,000,000 y el conjunto de pants Ammu-Nation camuflaje
  • Hasta el 23 de septiembre: completar un desafío semanal permitirá conseguir el Penaud La Coureuse junto con una mejora de HSW
  • Del 24 al 30 de septiembre: alcanza GTA$1,000,000 en ventas realizadas mediante tus negocios para recibir GTA$1,000,000 y el conjunto deportivo Fruit retro

Además, participar en guerras comerciales hasta el 30 de septiembre permitirá conseguir diferentes prendas especiales, entre ellas la camiseta Six Figure, la camiseta Correr o morir, la gorra Ammu-Nation roja/blanca y la camiseta Bourgeoix.

La serie de misiones de la comunidad también tendrá una bonificación especial: quienes participen podrán obtener el triple de GTA$ y RP hasta el 23 de septiembre.

GTA Online

Esto es todo lo que obtendrás según el estilo de tu personaje en GTA Online durante septiembre

Bonificaciones para ejecutivos: del 3 al 9 de septiembre

La primera semana estará dedicada a los ejecutivos, quienes podrán aprovechar:

  • 4x GTA$ y RP en trabajos de vehículos especiales
  • 2x GTA$ y RP en encargos de Madrazo y exportaciones de productos variados
  • El personal generará mercancía especial al doble de velocidad
  • La oficina del Arcadius Business Center estará disponible gratis
  • 70% de descuento en el Coil Cyclone II

Bonificaciones para motociclistas: del 10 al 16 de septiembre

Los motociclistas tendrán su propia semana de oportunidades con:

  • 2x GTA$ y RP en contratos de sede, trabajos y desafíos de motociclista
  • 2x GTA$ en ventas a dealers y misiones del taller de motos
  • La sede de Grapeseed estará disponible gratis.
  • 70% de descuento en el Karin S95

Bonificaciones para traficantes de armas: del 17 al 23 de septiembre

La actividad criminal relacionada con los búnkeres también recibirá importantes beneficios:

  • 2x GTA$, RP y progreso de investigación en las misiones de investigación del búnker
  • 2x GTA$ y RP en contratos de Ammu-Nation y entregas de Protección
  • Los jugadores podrán obtener gratis la pintura de diseño Dólares simplemente jugando
  • El búnker de Grapeseed estará disponible gratis.
  • 70% de descuento en el Pfister Astron personalizada

Clubes nocturnos: del 24 al 30 de septiembre

La última semana del evento estará enfocada en los propietarios de clubes nocturnos:

  • 2x popularidad en las misiones de gestión del club nocturno
  • 2x GTA$ y RP en misiones de obtención de mercancía del club nocturno
  • 2x GTA$ en entregas de QuickiePharm
  • El club nocturno de Elysian Island estará disponible gratis
  • 70% de descuento en el Imponte Arbiter GT

GTA+ también tendrá recompensas especiales

Los suscriptores de GTA+ podrán aprovechar beneficios adicionales durante el evento. Hasta el 9 de septiembre, podrán reclamar gratis un Gallivanter Warden, además de pinturas camaleón, prendas de Princess Robot Bubblegum y otras recompensas.

A partir del 10 de septiembre, los miembros de GTA+ también podrán conseguir 6x GTA$ en las misiones del taller de motos.

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