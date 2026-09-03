A pesar de las subidas de precio, los ajustes en los planes y otros cambios controvertidos, Crunchyroll permanece como uno de los servicios más populares para ver animes y películas. La plataforma siguió los pasos de otros gigantes del streaming como Netflix y apostó por los videojuegos, y ahora su iniciativa de gaming acaba de alcanzar un importante hito.

Hablamos de Crunchyroll Game Vault, un complemento gratuito que se incluye en todas las membresías Mega Fan y Ultimate Fan. Este beneficio da acceso a múltiples juegos, incluidas experiencias basadas en animes famosos como Bleach, Psycho-Pass, RWBY y Steins;Gate. La lista crece y crece, y la compañía confirmó nuevos lanzamientos.

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Crunchyroll ya tiene 101 nuevos videojuegos disponibles sin costo adicional

Fue a finales de 2023 cuando la empresa, ahora propiedad de Sony, anunció su programa de videojuegos. Esta iniciativa finalmente debutó poco después en 200 países, y en aquel entonces lo hizo con un catálogo bastante considerable. Por suerte, los responsables mantuvieron el dedo en el renglón y se encargaron de nutrir la librería.

A principios de 2026, Crunchyroll anunció una subida de precio para México y otras regiones. Si bien la noticia generó una reacción negativa por obvias razones, la empresa detrás de la plataforma de streaming intentó compensar el incremento con más lanzamientos de juegos. En febrero, ya había 80 títulos disponibles sin costo adicional.

La compañía afirmó que la meta era que Crunchyroll Game Vault alcanzara el centenar de videojuegos para el verano de 2026, y cumplió con su palabra. Recientemente se unieron 3 nuevas experiencias, lo que elevó el total a 101 videojuegos gratuitos. La mayoría de estos lanzamientos están relacionados con series y franquicias de anime.

El programa de juegos es exclusivo para los suscriptores Mega Fan y Ultimate Fan, y ahora da acceso a más de 100 juegos. Muchas de esas experiencias se pueden jugar tanto en dispositivos móviles con controles táctiles como en PC a través de un navegador web, con teclado y ratón o un mando compatible.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, posiblemente la más llamativa es Baki Hanma: Blood Arena, un videojuego de lucha tipo Punch-Out!!! que presenta a los icónicos personajes del manga de artes marciales creado por Keisuke Itagaki.

Otro título igualmente llamativo que ya está disponible sin costo adicional en Crunchyroll es Beyblade X Xone, una propuesta competitiva que permite en participar en las batallas de trompos. Finalmente, la última incorporación de la más reciente tanda es Battle Chef Brigade, un título de acertijos y cocina.

Baki Hanma: Blood Arena ya está disponible sin costo extra a través de Crunchyroll

Más juegos llegarán próximamente a Crunchyroll

Afortunadamente, la compañía aún apostará por esta iniciativa y planea expandir el catálogo de Crunchyroll Game Vault con nuevos lanzamientos. En el mismo comunicado, se reveló la identidad de los 5 juegos que llegarán próximamente al servicio. Dichos títulos son desarrollados por estudios de terceros, como TinyBuild y Square Enix.

Quizás la incorporación más llamativa es Streets of Rage 4, la cuarta entrega de la serie beat-’em-ups de DotEmu. Otro futuro estreno que será del agrado de los fans de las experiencias independientes es Shovel Knight Pocket Dungeon, un spin-off del plataformero que combina acción y puzzles.

Estos son los juegos que llegarán próximamente al programa de paga y que estarán disponibles gratis para todos los suscriptores:

Little Goody Two Shoes (Square Enix)

ReStory: Chill Electronics Repairs (TinyBuild)

Shovel Knight Pocket Dungeon (Yacht Club Games)

Snufkin: Melody of Moominvalley (Raw Fury)

Streets of Rage 4 (DotEmu)

La compañía también desarrollará videojuegos totalmente originales a través de su sello Crunchyroll Games, y se espera que esos proyectos sean exclusivos del servicio de suscripción. Se compartirán detalles adicionales sobre estos esfuerzos a finales de 2026, pero sabemos que Bananya Buddies, el primer título de la compañía, ya abrió sus inscripciones.

Actualmente, Crunchyroll Game Vault presenta videojuegos de franquicias famosas como Metal Slug Tactics, Street Fighter Duel, River City Girls, RWBY, Shantae and the Seven Sirens, Shin Chan, Classroom of the Elite y Gungrave. Los usuarios pueden consular la lista completa en esta página.

Con este programa, la compañía espera llegar al público que disfruta los videojuegos y contentar a los fanáticos que actualmente ya ven animes y películas; sin embargo, el servicio se ha visto envuelto en una serie de polémicas tras restringir su tienda online y eliminar gran parte del contenido físico.

Crunchyroll Game Vault ya ofrece más de 100 juegos gratis

Pero cuéntanos, ¿sueles jugar los videojuegos que están disponibles gratis en el servicio de suscripción? ¿Cuál es tu favorito? Déjanos leerte en los comentarios.

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