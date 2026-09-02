Los videojuegos conquistaron Netflix la semana pasada gracias al avance extendido de Grand Theft Auto VI que liberó Rockstar Games. A pesar de las quejas que hubo por la exclusividad de 6 horas que tuvo el trailer, sabemos que el vistazo a la aventura de Lucía y Jason fue un rotundo éxito en la plataforma de streaming.

El avance del esperado título superó a importantes películas y series que llegaron recientemente a la plataforma, por lo que se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix durante su semana de estreno. Todo esto se tradujo en más usuarios y millones de vistas para el servicio de suscripción.

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Avance extendido de GTA VI fue un rotundo éxito en Netflix

En un movimiento inesperado, Rockstar Games y Take-Two Interactive decidieron promocionar GTA VI por medio de Netflix. Estrenaron un especial de 27 minutos que se pudo disfrutar en exclusiva en el servicio de suscripción durante 6 horas. Esta decisión enfureció a muchos jugadores, quienes afirmaron que no pagarían una suscripción para ver un simple trailer.

El avance de GTA VI llegó posteriormente a YouTube, pero eso no impidió que triunfara a lo grande en Netflix. Gracias a un reporte de Variety, sabemos que el trailer del juego se convirtió en el contenido más visto de la plataforma durante su semana de estreno.

En sólo 4 días, el especial del videojuego acumuló 31.1 millones de visualizaciones en Netflix, lo que demuestra el enorme potencial que tiene la franquicia de Rockstar para llamar la atención de los grandes públicos. El avance entró sin problemas al top 10 de películas más vistas de la plataforma y pronto se convirtió en el número 1 en Estados Unidos.

Este fenómeno se replicó a nivel mundial, pues el trailer de GTA VI fue el contenido más visto en Netflix en 87 países. Al final, la estrategia de Take-Two fue un rotundo éxito, pues tanto los jugadores como las personas ajenas a los videojuegos conocieron más sobre el esperado título. El reporte oficial de Netflix revela que el trailer ya acumula 14 millones de horas vistas, a pesar de su corta duración.

Para poner en perspectiva las cifras de Netflix, hay que mencionar que el avance extendido acumula sólo 18 millones de vistas en el canal de Rockstar Games en YouTube.

GTA VI se convirtió en la producción más vista de Netflix durante su semana de estreno

GTA VI superó en popularidad el estreno de nuevas películas y series de Netflix

Grand Theft Auto es una de las franquicias más populares de los videojuegos, pero su impacto va más allá de la industria. La saga de Rockstar Games es considerada una de las IP más rentables de todo el mercado del entretenimiento, así que sus números en Netflix no son del todo una sorpresa.

Su avance extendido superó por bastante a la segunda película más vista de la plataforma durante la semana pasada. The Whisper Man acumuló 23.2 millones de visualizaciones, mientras que The Last House fue la tercer cinta más vista del servicio con sólo 5.8 millones de visualizaciones.

GTA VI también superó a producciones como La muerte de la esposa del pastor, que dominó el top de series más vistas de Netflix con 19 millones de visualizaciones. Además, fue más popular que la tercera temporada de Beauty in Black, una de las series del momento, que registró 13 millones de vistas.

GTA VI superó a populares series y películas que se estrenaron recientemente en Netflix

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