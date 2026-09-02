Decir que Grand Theft Auto VI es el videojuego más esperado de la década es quedarse corto; no obstante, y por increíble que parezca, aún había muchas personas que tenían dudas y aún no reservaban su copia. Eso cambió tras la presentación oficial del título, pues un nuevo informe revela que las preventas aumentaron significativamente en los últimos días.

La nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games se mostró al mundo por primera vez en 2023, y tuvimos que esperar hasta 2025 para ver el segundo adelanto. Tras un año de silencio, la compañía finalmente compartió un avance extendido a finales de agosto de este año.

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Las reservas de GTA VI incrementaron 436% en un solo día gracias al avance de Netflix

El trailer 3 fue todo un éxito, y es evidente que revitalizó el entusiasmo que existe alrededor de GTA VI, un lanzamiento que, de por sí, llamaba la atención por sí solo. Y gracias a un reporte reciente, tenemos una imagen más clara del impacto que tuvo la presentación de Netflix.

Tal como se prometió, el pasado jueves 27 de agosto de 2026 tuvo lugar una presentación especial dedicada a Grand Theft Auto VI. El avance, el cual permitió conocer más del contexto narrativo y mostró algunas de las novedades jugables, se compartió inicialmente en el servicio de streaming y tuvo una duración aproximada de 26 minutos.

A pesar de las críticas de un sector de la comunidad, el evento fue todo un éxito de audiencia y acumuló millones de reproducciones en Twitch y otros servicios de streaming en cuestión de horas. En ese sentido, el trailer cumplió su cometido de impulsar la visibilidad del juego.

Y sí, parece que el último avance fue suficiente para que muchas personas se animaran a comprar la nueva entrega. De acuerdo con un informe reciente de la firma de análisis Sensor Tower, las preventas de GTA VI aumentaron 572% entre el 27 y 28 de agosto en comparación con el promedio de los últimos 30 días.

Más impresionante aún, el informe revela que las ventas del videojuego de mundo abierto se dispararon 436% en comparación con el día previo al estreno del más reciente adelanto. Esto significa que cientos e incluso miles de personas se apresuraron a comprar el título en XBOX y PlayStation tras ver la presentación de Netflix.

Actualmente, las estimaciones acumuladas de Sensor Tower sitúan los pedidos anticipados de Grand Theft Auto VI en aproximadamente 4.86 millones de unidades vendidas en todo el mundo, lo que se traduciría en unos $476 millones de dólares en ingresos. Vale la pena hacer hincapié en que estos datos carecen de confirmación oficial.

El avance de Netflix provocó que aumentaran las reservas de Grand Theft Auto VI

Preventas de Grand Theft Auto VI en PS5 superan a las de XBOX

El reporte también destaca un dato interesante. Según información extraoficial, los jugadores prefirieron reservar el título de Take-Two Interactive en la consola de Sony en lugar de la plataforma de Microsoft.

De acuerdo con el informe, las ventas en pedido anticipado de Grand Theft Auto VI aumentaron alrededor de 606% en PlayStation 5, mientras que las reservas en XBOX vieron un incremento de aproximadamente 127%. Esto significa que hay una diferencia de 479% entre ambas plataformas.

Esas cifras aún no confirmadas estarían en sintonía con reportes previos. De acuerdo con rumores que surgieron a finales de junio, las preventas de GTA VI en PlayStation superaban por mucho a las de XBOX, en una proporción de 8 a 1; sin embargo, Microsoft abordó dichos informes y pidió “esperar a los datos reales”.

Lo cierto es que el más reciente adelanto generó mucho entusiasmo entre los fanáticos de las plataformas de Sony. Tras el estreno del avance, se agotaron las unidades disponibles de PS5 Pro en Estados Unidos, Reino Unido y otras regiones.

De acuerdo con Netflix, el adelanto de casi 30 minutos fue visto 31.1 millones veces entre su debut el pasado 27 de agosto y el domingo 30 de agosto, lo que significa que alcanzó esa cifra en aproximadamente 4 días. El servicio de streaming confirmó que la presentación del juego se situó en el top 1 en 87 de los 93 países que monitorea.

Preventas de Grand Theft Auto VI en PlayStation 5 superan con creces a las de XBOX

Pero cuéntanos, ¿reservaste el juego tras ver el más reciente trailer? Déjanos leerte en los comentarios.

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