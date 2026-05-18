En teoría, todo está listo para el 19 de noviembre, fecha que podría ser histórica para la industria de los videojuegos. 13 años después de su último lanzamiento y tras una serie de retrasos, GTA VI llegará y la expectativa es que sea un fenómeno del entretenimiento e incluso cultural. Sin embargo, dado lo ambicioso del proyecto y lo que se espera de él en todo sentido, persiste el temor sobre un posible cambio de fecha.

En años recientes, se volvió común que grandes proyectos cambiaran su fecha de lanzamiento de forma inesperada y poco antes del debut. Ya que se trata del videojuego más esperado de la historia, los fans se debaten entre la esperanza y la incertidumbre. ¿Habrá un nuevo retraso? Recientemente, el jefe de Take-Two habló al respecto.

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Strauss Zelnick habla sobre un posible retraso de último momento para GTA VI

Durante una entrevista con David Senra, Strauss Zelnick, director general de Take-Two Interactive, habló sobre el lanzamiento de GTA VI y su polémica fecha de estreno.

El directivo reafirmó que el videojuego debutará el próximo 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series X|S. El estreno en la fecha indicada se mantiene firme por parte de Rockstar Games y Take-Two Interactive.

Por otra parte, el ejecutivo reconoció que ha pasado mucho tiempo desde que se manejó una ventana de debut. Sin embargo, dio su voto de confianza al proyecto. Al respecto, reveló que GTA VI lleva año y medio de retraso, no más: "creo que llevamos unos 18 meses de retraso respecto a la fecha original. No mucho más que eso."

La ventana original de estreno de GTA VI se programó para otoño de 2025. Antes de que llegara ese periodo, Rockstar Games anunció que no le era posible entregar el juego y estableció el 26 de mayo como la nueva fecha de lanzamiento. Sin embargo, cuando se acercó el día, la compañía anunció otro retraso y puso el 19 de noviembre como el día de estreno.

Los fans temen por un nuevo retraso de Grand Theft Auto VI

¿Grand Theft Auto es la franquicia de entretenimiento más valiosa de la historia?

El debut de GTA VI no es cualquier cosa. Se trata del lanzamiento más esperado en la historia de los videojuegos e incluso se considera que su éxito o fracaso tendrán un fuerte impacto en la industria.

Aunque se trata de una franquicia cuyo historial se remonta a 1997, Strauss Zelnick considera que hay elementos suficientes para verla como la de mayor valor en la industria del entretenimiento:

"Creo que sí, pero depende de cómo lo consideres. Creo que, si cuentas todos los Mario Kart, Call of Duty y muchos otros, no está del todo claro. Pero creo que, en términos del valor de la propiedad intelectual, la mayoría de la gente considera que es la IP de entretenimiento más valiosa de la historia".

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