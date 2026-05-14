GTA VI: filtración anticipa novedades muy importantes sobre el juego de Rockstar Games; nuevo trailer podría estar cerca y llegaría con una excelente noticia sobre la fecha de lanzamiento

La emoción por GTA VI está a todo lo que da, pues faltan sólo algunos meses para que se acabe la cuenta regresiva y esté disponible. El silencio de Rockstar Games tiene a los fans muy nerviosos, pues entre teorías y especulaciones intentan adivinar cuándo habrá más noticias del título. Todo apunta a que sólo tendremos que esperar unos cuantos días más, pues una filtración anticipa que habrá novedades muy pronto.

Reportes sugieren que en cuestión de días arrancará la campaña de marketing de GTA VI que, sin duda, es el juego más esperado del año. Al parecer, Rockstar Games alista los últimos detalles para hacer un anuncio importante, pues una conocida cadena de tiendas filtró datos sobre la preventa del esperado título. Esto nos da pistas sobre cuándo podríamos ver un nuevo trailer, conocer el precio del juego y descartar otro posible retraso.

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Un anuncio sobre GTA VI estaría a la vuelta de la esquina

El hype de la comunidad se fue a las nubes en horas recientes, pues jugadores reportaron lo mismo: recibieron un correo por parte de Best Buy con información sobre la preventa de GTA VI. Medios como Insider Gaming corroboraron la veracidad del mensaje, lo que sugiere que la información se distribuyó por error antes de tiempo.

Ahora bien, ¿qué dice el correo? El mensaje indica que las preventas de GTA VI están programadas para el lunes 18 de mayo, es decir, a principios de la próxima semana. Si la información es precisa, entonces la filtración podría confirmar varias cosas más. En primer lugar, es muy probable que Rockstar Games libere un nuevo trailer para impulsar las preventas, así que en cuestión de días podríamos ver ese avance que la comunidad ha esperado por meses.

La revelación de nuevos detalles del próximo Grand Theft Auto serían inminentes

Con suerte, el posible avance despejará las dudas sobre la fecha de lanzamiento. La apertura de las preventas también sería un indicado de que la fecha está tallada en piedra, por lo que no habría otro retraso y podríamos disfrutar GTA VI el próximo 19 de noviembre. Por supuesto, con la preventa también conoceríamos el precio oficial del juego.

Durante meses, se ha especulado que GTA VI superará los precios estándar de la industria y que podría costar $80 USD o incluso más. Sin embargo, Take-Two, la empresa matriz de Rockstar Games, se ha mantenido en silencio al respecto, aunque ha sugerido que el título tendrá un precio justo.

GTA 6 pre-order is now confirmed for May 18, 2026. 🔥



Multiple people on the internet are claiming that they received an affiliate email from Best Buy regarding GTA 6 pre-order campaign. pic.twitter.com/BwdYkonFEK — Grand Theft Auto 6 Alerts (@GTA6Alerts) May 14, 2026

Rockstar Games sigue en silencio y no ha confirmado nuevos detalles del juego

Por ahora, las compañías no han comentado algo sobre la filtración, que habla sobre una promoción de preventa por parte de Best Buy. Todo indica que la información salió a la luz por un descuido interno en el área de marketing de afiliados. La comunidad cree que tiene sentido iniciar las preventas el 18 de mayo, pues el nuevo reporte financiero de Take-Two también está a la vuelta de la esquina.

Algunos jugadores creen que la compañía quiere aprovechar algunos días de impulso para anunciar con bombo y platillo que GTA VI rompió récords en su fase de preventas. Entonces, el 18 de mayo se abrirían las preórdenes, mientras que los días 19 y el 20 se acumularían, para que Strauss Zelnick pueda hablar de este hito el 21 de mayo, cuando será su junta con inversionistas.

Por ahora, esta nueva teoría de la comunidad es pura especulación, pues Rockstar ni siquiera ha confirmado la información del correo filtrado. Ante esto, sólo nos queda cruzar los dedos y esperar a que inicie la próxima semana para recibir la información oficial.

Muy pronto conoceríamos el precio del esperado título

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