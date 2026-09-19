La emoción por Grand Theft Auto VI está en todas partes y PlayStation la aprovechó durante Tokyo Game Show 2026. La compañía sorprendió a los asistentes al evento japonés con una actividad especial protagonizada por el esperado título de Rockstar Games, que provocó filas interminables en la feria de videojuegos.

Sin embargo, la situación se salió de control por un coleccionable exclusivo que PlayStation regaló a los participantes. Los acaparadores hicieron de las suyas durante el evento para conseguir el regalo y, posteriormente, revenderlo en tiendas online a precios bastante elevados. Como suele suceder, algunas personas ya compraron la mercancía por su rareza, a pesar de los sobreprecios.

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Coleccionable de GTA VI fue lo más buscado en Tokyo Game Show 2026

El hype por GTA VI está en uno de sus puntos más altos, pues estamos a sólo un par de meses de su estreno en PlayStation 5 y XBOX Series X|S. De forma sorpresiva, el juego de Rockstar Games estuvo presente en el stand de PlayStation para Tokyo Game Show 2026.

La compañía preparó una sala especial para que los asistentes pudieran disfrutar el más reciente trailer del juego, que se transmitió primero en Netflix. Lo que llamó la atención de cientos de personas fue la recompensa que PlayStation regalaba al salir de la actividad: una playera exclusiva con un diseño inspirado en GTA VI.

La prenda es negra y tiene los icónicos símbolos de PlayStation en la parte frontal, todo con el degradado de colores característico de GTA VI. Muchos de los asistentes decidieron añadir la playera a su colección, pero otros vieron una forma de ganar dinero de manera fácil y rápida.

De acuerdo con reportes, las entradas para los primeros días del evento se agotaron, en parte debido al deseo de muchos de conseguir la camiseta. Por ello, no es una locura pensar que algunos acaparadores asistieron a Tokyo Game Show 2026 únicamente con el objetivo de conseguir el coleccionable de GTA VI para venderlo en tiendas online.

De hecho, varias playeras aparecieron rápidamente en sitios de subastas, al igual que otros coleccionables de Palworld y Final Fantasy que se repartieron durante el evento. La emoción por la playera de PlayStation tiene algo de sentido, pues se trata de uno de los primeros coleccionables oficiales vinculados a GTA VI que existen.

Muchos se quedarán con las ganas de conseguir el artículo, pues las actividades del quinto día del Tokyo Game Show 2026 fueron canceladas por amenaza de un tifón. PlayStation también confirmó que no realizará sus actividades programadas para ese día, así que la playera será un artículo aún más raro y escaso.

GTA VI estuvo presente en Tokyo Game Show 2026 con un stand de PlayStation

Acaparadores hicieron de las suyas y revendieron la playera de GTA VI por miles de pesos

Decenas de camisetas de PlayStation y GTA VI empezaron a aparecer rápidamente en tiendas online y sitios de subastas. Algunos vendedores ofrecieron el coleccionable por ¥12,000 JPY, que equivalen a $76 USD o $1317 MXN en el cambio actual.

Algunas de las playeras se vendieron en cuestión de minutos a dicho precio, así que las únicas que siguen disponibles son las que se venden por precios mucho más elevados. Hay acaparadores que las ofrecen hasta por ¥25,000 JPY, es decir, $159 USD o $2745 MXN.

A pesar de que el coleccionable tiene un diseño bastante sencillo, sin una referencia explícita a GTA VI, es muy cotizado y buscado por los coleccionistas. La cuestión es que pocos fanáticos podrán tenerla en sus manos, pues fueron exclusivas del evento japonés y no hay planes para distribuirlas por otros medios.

Acaparadores vendieron el regalo que PlayStation ofreció en el evento japonés

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