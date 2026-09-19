Marvel’s Wolverine sigue en boca de todos luego de convertirse en uno de los lanzamientos más divisivos de PlayStation Studios. A pesar de que muchos jugadores le dieron su visto bueno, parte de la comunidad sigue inconforme con algunas mecánicas del juego, como el infame rastro azul que guía en todo momento a Logan.

Insomniac Games justificó la existencia de este sistema y lo defendió, pero posteriormente reconoció el descontento de la comunidad y prometió actualizaciones para mejorar diversos aspectos de Marvel’s Wolverine. La compañía cumplió con su palabra, pues hace poco liberó la actualización v.01.001.005.

El estudio resolvió algunos problemas recurrentes y aprovechó para atender las críticas al polémico rastro de olor que guía al protagonista. A pesar de ellos, algunas fans aún están inconformes y pidieron más cambios.

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Marvel’s Wolverine cambió su infame rastro azul con una reciente actualización

Uno de los aspectos más criticados de Marvel’s Wolverine son sus guías y marcadores que llevan de la mano a los jugadores en todo momento. Muchos fans de PlayStation consideran que Insomniac Games insulta su inteligencia y que abusa en el uso del rastro azul, mecánica que fue apodada como “rastro apestoso” y el “rastro de pedos de Jean Grey”.

Tanto los jugadores como miembros de la prensa criticaron duramente esta mecánica, que es la protagonista de infinidad de videos y clips que rondan las redes sociales. Hace poco, Insomniac Games reconoció que Marvel’s Wolverine tenía margen de mejora y prometió escuchar la retroalimentación de la comunidad para hacer ajustes.

Gracias a esto, los jugadores ya pueden descargar la actualización v1.001.005 para Marvel’s Wolverine, que implementa varios ajustes y mejoras a la experiencia general de juego. Para empezar, Insomniac Games resolvió diversos fallos comunes que no especificó en las notas del parche.

El estudio únicamente explicó que son errores que un pequeño porcentaje de jugadores experimentaron durante el lanzamiento del juego. Por otro lado, hizo ajustes a los indicadores de rastros de olor y percepción auditiva. Estas mecánicas siguen presentes en el juego, pero son menos invasivas ya que se redujo su opacidad.

Esto significa que los jugadores aún los verán en sus partidas, pero con efectos visuales menos intensos y llamativos. Esto dejó satisfechos a algunos jugadores, pero parte de la comunidad sigue molesta con la mecánica y exige una opción para desactivarla por completo. La buena noticia es que Insomniac Games ya trabaja en ello.

“Nuestro equipo sigue evaluando formas de mejorar aún más la función Sentidos en el juego, incluyendo la exploración de opciones que se puedan activar o desactivar para una futura actualización”, reveló el estudio.

Insomniac Games hizo cambios al rastro azul de Marvel´s Wolverine y ahora luce menos llamativo

Marvel’s Wolverine tuvo un estreno polémico, pero eso no frenó sus ventas

Marvel’s Wolverine tuvo un lanzamiento complicado no sólo por las críticas hacia sus mecánicas. Decisiones recientes de Sony han afectado la reputación de PlayStation, al grado de que sus fans hicieron un boicot para demostrar su descontento.

Si bien la medida no tuvo el efecto esperado, la comunidad sigue protestando en contra de PlayStation. De forma directa o indirecta, esta situación afectó a Marvel’s Wolverine; sin embargo, todo indica que las críticas tampoco tuvieron un efecto perjudicial en sus ventas iniciales.

Según un reporte reciente, Marvels Wolverine ya habría vendido 1.9 millones de unidades, a pesar de que recibió críticas mixtas por parte de la prensa y no ha sido elogiado por la comunidad.

A pesar de las críticas, Marvel’s Wolverine tuvo unas ventas iniciales aceptables

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