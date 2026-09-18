¿Qué se puede decir de Grand Theft Auto VI que no se ha dicho ya? Sin duda, es el juego más importante de la generación y promete arrasar en términos comerciales. Los expertos pronostican que su lanzamiento será histórico, y muchas personas planean formar parte de ese evento sin precedentes.

Lo nuevo de Rockstar Games se anunció oficialmente en 2022, aunque tuvimos que esperar hasta finales de 2023 para ver el primer avance. Desde entonces, sus desarrolladores han compartido un par de adelantos que permitieron conocer a la dupla protagónica y las novedades jugables.

Efectivamente, GTA VI luce muy bien y parece que tiene todo lo necesario para cumplir con las altas expectativas de los fans. Y sí, muchos jugadores planean faltar al trabajo para hincarle el diente tan pronto llegue a las tiendas.

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Grand Theft Auto VI provoca un aumento en las solicitudes de vacaciones

Tras sufrir un par de retrasos, el videojuego de mundo abierto debutará oficialmente para PlayStation 5 y XBOX Series X|S el próximo 19 de noviembre. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, ya dejó claro que un retraso está fuera de la ecuación, así que todo parece estar listo para el lanzamiento.

Y sí, muchas personas no tienen la intención de perderse el estreno. BambooHR, una empresa de recursos humanos que proporciona múltiples servicios a más de 30,000 organizaciones y compañías, publicó nuevos datos que sugieren que las personas planean tomarse un tiempo libre para jugar GTA VI a finales de este año.

La compañía analizó los datos sobre solicitudes de tiempo libre remunerado (PTO, por sus siglas en inglés) de los empleados activos en los Estados Unidos, y descubrió que las peticiones para el tercer jueves de noviembre de 2026 están entre 9% y 17% por encima de los promedios históricos de los últimos años.

El informe no revela si las personas también solicitaron faltar a su empleo el viernes siguiente, pero es fácil asumir que un gran porcentaje de los trabajadores planean unas pequeñas vacaciones para tener un fin de semana largo y jugar el sandbox con tranquilidad.

BambooHR reconoció que no puede afirmar con certeza que Grand Theft Auto VI sea la razón principal del aumento en el número de personas que solicitaron un día libre para el 19 de noviembre; sin embargo, concluyó en que los datos muestran “una señal real y reproducible”. Así pues, difícilmente será una simple coincidencia.

Parece que muchas personas planean faltar al trabajo para jugar GTA VI

Grand Theft Auto VI será un éxito histórico

Si bien Take-Two Interactive y Rockstar Games se niegan a cantar victoria antes de tiempo, los primeros datos son muy alentadores. Durante el verano, el banco de inversión Piper Sandler pronosticó que el título de mundo abierto logrará vender más de 40 millones de copias en sus primeras 24 horas.

Después de que se lanzaron las preventas, las predicciones se volvieron incluso más optimistas. De acuerdo con un reporte de Newzoo, GTA VI tuvo uno de los mayores periodos de reserva en la historia, y se cree que podrá despachar hasta 51 millones de unidades durante su primera semana.

Se desconoce cuántas personas ya compraron Grand Theft Auto VI, pero Strauss Zelnick dio a conocer que la mayoría de los jugadores adquirieron la Ultimate Edition de $100 USD.

El lanzamiento de la nueva entrega tendrá lugar a las 12:00 AM del 19 de noviembre en la hora local de cada país, lo que significa que los fanáticos de algunas regiones tendrán la oportunidad de jugar un par de horas antes que el resto. Tristemente, los jugadores de México serán de los últimos que podrán empezar su aventura por Vice City.

Grand Theft Auto VI tendrá uno de los mayores lanzamientos en la historia de los videojuegos

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