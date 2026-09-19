Todos estamos contando los días para el estreno de Grand Theft Auto VI, título que llevamos esperando por más de una década. El juego de Rockstar Games por fin debutará en PS5 y XBOX Series X|S el próximo 19 de noviembre, pero desafortunadamente no todos los que soñaron con tenerlo en sus manos podrán disfrutarlo.

Recientemente, una usuaria de reddit compartió la historia de su padre, quien es un jugador apasionado que consiguió un PS5 sólo para jugar GTA VI a finales de este año. Sin embargo, una enfermedad terminal amenaza su vida y su sueño de disfrutar el esperado título.

Su hija, la joven que publicó la historia, no quiere quedarse de brazos cruzados e intenta contactar con Rockstar Games para que, de alguna forma, su padre pueda jugar GTA VI antes de que sea demasiado tarde.

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Hija de un jugador con enfermedad terminal busca conseguir una copia anticipada de GTA VI

Muchos jugadores ya tienen planes para disfrutar GTA VI sin parar en su estreno. Incluso, hay un reporte que confirma que bastantes personas planean faltar a sus trabajos para dedicarle todo el día al título. Mientras tanto, otros buscan ganar tiempo y llegar vivos al 19 de noviembre con la esperanza de también celebrar el debut de uno de los juegos más esperados de la última década.

Lexakommurry publicó en reddit una historia que cautivó a la comunidad. Su padre, un gran fanático de GTA, consiguió hace tiempo un PS5 para poder disfrutar la nueva entrega de la franquicia. No obstante, recibió una muy mala noticia durante los meses de espera.

Durante una consulta médica, fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 4. Le comunicaron que sólo le quedan unas cuantas semanas de vida, por lo que no sabe si seguirá vivo para el 19 de noviembre. Actualmente, sólo recibe cuidados paliativos en su casa y su familia hace lo posible para cumplirle su sueño de jugar GTA VI.

Lexakommurry pidió ayuda a la comunidad de jugadores, con la esperanza de dar a conocer el caso de su padre y que Rockstar Games esté dispuesto a cooperar. Su idea es conseguir una copia anticipada de GTA VI o que el estudio le permita a su padre disfrutar el título antes de su estreno oficial.

“Con mucho gusto proporcionaríamos pruebas de su compromiso, su diagnóstico y firmaríamos un acuerdo de confidencialidad o cualquier otro documento legal necesario”, escribió su hija. “Es un hombre maravilloso y ha sido un gran padre. Me encantaría que pudiera disfrutar de algo que ha esperado con ilusión durante años antes de partir”.

La comunidad no tardó en mostrar su empatía con el caso y muchos jugadores apoyaron a Lexakommurry con mensajes alentadores sobre su padre. “Espero que Rockstar vea esto y que tu padre pueda jugar” y “Les deseo lo mejor a ti y a tu padre en todos los aspectos. Maldito cáncer”, son algunos comentarios que escribieron los usuarios de reddit.

Jugador intenta sobrevivir hasta finales de 2026 para disfrutar GTA VI

Fans dieron ideas para llamar la atención de Rockstar y cumplir el sueño del jugador

Anteriormente, hemos conocido otros casos de jugadores con enfermedades terminales que reciben la ayuda de la comunidad para cumplir su sueño de jugar GTA VI antes de su estreno oficial. Lexakommurry también recibió la orientación y varios consejos de los jugadores.

Varios usuarios de reddit le sugirieron compartir su historia en todas las plataformas posibles, pues de esta forma incrementará las posibilidades de que llegue a oídos de Rockstar Games. Otros le recomendaron ponerse en contacto con creadores de contenido de GTA para darle mayor exposición a su caso.

La comunidad también le recomendó ponerse en contacto directo con el estudio y presentarle su historia con documentos que la acrediten. Muchos jugadores tienen la esperanza de que Rockstar Games permita al jugador visitar sus oficinas y darle un vistazo a GTA VI antes de su estreno, pero la compañía no se ha pronunciado al respecto por ahora. Además, por una extraña razón, reddit eliminó la historia de Lexakommurry.

Rockstar no ha respondido a la solicitud de la joven para que su padre pueda jugar GTA VI antes de su estreno

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