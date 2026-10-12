Salvo que un desastre ocurra, el estreno de GTA VI se perfila como el evento del año y probablemente el más grande en la industria de los videojuegos y entretenimiento en años recientes.

También puede ser un fenómeno de la cultura pop y se creará mucho contenido alrededor de la nueva obra de Rockstar Games.

La expectativa es tanta que hay sectores que ya aceptaron que habrá ausencias laborales y que incluso habrá trabajadores que pedirán días libres o vacaciones para disfrutar el videojuego. Son sus derechos y no hay forma de impedirlo, así que la mejor opción es decirles a los empleados cómo hacerlo correctamente, tal como lo hizo el gobierno de este país.

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El gobierno de Australia ya sabe que muchos faltarán al trabajo por GTA VI y da recomendaciones para pedir días libres

Hubo una época en los videojuegos, en específico en Japón, en que el lanzamiento de un nuevo Dragon Quest provocaba ausentismo en las escuelas y los trabajos. Son pocas las franquicias que pueden presumir eso y una de ellas es Grand Theft Auto.

El próximo 19 de noviembre debutará GTA VI y millones de jugadores disfrutarán el nuevo título de Rockstar Games. Por supuesto que algunos de ellos faltarán a su trabajo y ante ese panorama, el gobierno de Australia prefirió asesorar a los empleados.

De acuerdo con una publicación de la Defensoría del Pueblo Australiano para el Trabajo Justo, los trabajadores deben saber qué tipo de días libres deben solicitar en caso de que planeen faltar a sus empleos por el debut del juego de Rockstar Games.

La institución informó a los trabajadores que cuentan con días libres no remunerados (sin pago) para ciertos escenarios como el cuidado de un familiar, una emergencia o la llegada de un bebé. Al respecto, señala que no es necesario mentir, ni gastar esos días que podrían requerirse en situaciones reales.

En su lugar, señala que los empleados pueden negociar con sus jefes para establecer días libres no remunerados en caso de que no tengan periodos vacacionales disponibles para la fecha de estreno de GTA VI. De esta forma, se procura que los empleadores tengan conocimiento de lo que viene con el título de Rockstar Games y que podría haber trabajadores dispuestos a faltar para disfrutar el videojuego.

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