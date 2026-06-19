La emoción por GTA VI se respira en el aire y millones de jugadores ya tienen lista sus tarjetas para la preventa de la próxima semana. Sin duda, noviembre será un mes singular, pues gran parte de la comunidad planeará sus días pensando en el esperado juego de Rockstar Games.

Algunos fans se están preparando con meses de anticipación para disfrutar GTA VI sin interrupciones, y esto ya está causando estragos en el mundo laboral. Una compañía estadounidense confirmó que tendrá que parar sus operaciones el próximo 19 de noviembre, pues muchos de sus empleados confirmaron que no estarán disponibles. Como imaginas, esto se debe a que faltarán para dedicarle el día entero a GTA VI.

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Compañía cerrará temporalmente por culpa de GTA VI

Sin duda, GTA VI será un fenómeno cultural y uno de los productos más exitosos de la industria del entretenimiento. La emoción de los jugadores está por las nubes y, efectivamente, se espera que el próximo 19 de noviembre haya muchas ausencias laborales.

Burger Motorsports, compañía del sector automotriz, publicó recientemente un comunicado para dar un anuncio importante a sus clientes. La gerencia informó que sus operaciones se pausarán temporalmente el día de lanzamiento de GTA VI, pues muchos de sus empleados no estarán disponibles.

Luego de hacer una revisión de su calendario, horarios de los empleados y su disponibilidad, Burger Motorsports llegó a la conclusión que lo mejor es no abrir por un día y dar el día libre a sus empleados que están emocionados por el juego de Rockstar Games.

“Tras revisar varios conflictos de horarios de los empleados, la dirección ha determinado que las operaciones comerciales normales podrían verse afectadas debido al lanzamiento de Grand Theft Auto VI”, afirma el comunidado. “Varios miembros del equipo ya han notificado a la gerencia que no estarán disponibles, no se les podrá contactar y/o estarán ‘en Vice City’ durante el resto del día.”

El comunicado de la compañía tomó por sorpresa a muchos jugadores

Burger Motorsports informó que esto afectará sus servicios de atención a clientes, envíos, pedidos, la actividad en sus redes sociales y demás áreas. También confirmó que únicamente parará sus actividades por un día y que las reanudará cuando sus empleados hayan “completado su exploración inicial, finalizado al menos una misión y regresado a la realidad”.

Algunos jugadores quedaron sorprendidos con el comunicado y expresaron su deseo de que suceda algo similar en sus trabajos. Incluso, algunos felicitaron a la gerencia de Burger Motorsports por tomar en cuenta a sus trabajadores que quieren disfrutar GTA VI en su día de lanzamiento que, dicho sea de paso, cae en jueves.

Strauss Zelnick cree que muchos jugadores “estarán enfermos” el día de lanzamiento

Durante su reciente intervención en Innovation Conference, el gerente ejecutivo de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, habló sobre la enorme emoción que genera GTA VI entre los jugadores. Strauss Zelnick aprovechó su participación para reiterar que el juego llegará el 19 de noviembre y que no habrá más retrasos.

En tono de broma, el directivo afirmó que seguramente muchos jugadores se reportarán enfermos en sus trabajos con tal de disfrutar el título sin ninguna interrupción. El hype es real y diversos analistas pronostican que GTA VI romperá récords en su estreno. Algunos esperan que cuadruplique las ventas que GTA V tuvo en su debut.

El sector financiero también confía ciegamente en el título. Piper Sandler, banco de inversión y firma de análisis, dio sus pronósticos y son tan positivos que recomendó comprar acciones de Take-Two antes de su estreno.

El mundo tendrá la mirada puesta en GTA VI a finales de año

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