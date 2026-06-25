Grand Theft Auto VI sigue en boca de todos y muchos jugadores aún discuten sobre su lanzamiento en formato digital. Rockstar Games generó polémica al confirmar que las copias físicas del título incluirán un código de descarga y no un disco. Esto provocó una oleada de críticas por parte de los entusiastas de la preservación y los amantes del formato físico.

Incluso, algunas tiendas protestaron y anunciaron que no venderán GTA VI hasta que el estudio lance una edición con disco. Algunos jugadores aún tienen esperanzas de que exista una versión que incluya más que un simple código de descarga, aunque llegue después del 19 de noviembre.

Un insider que ha ganado notoriedad en meses recientes dio esperanzas a la comunidad. Reveló que, supuestamente, Rockstar sí lanzará una versión física de GTA VI con disco y que llegaría poco después del estreno.

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Edición física de GTA VI con disco se estrenaría poco después del lanzamiento

Algunos fans de Rockstar Games quedaron decepcionados con las ediciones que tendrá GTA VI en su lanzamiento. La ausencia de disco en las copias física del título se sumó a la falta de una edición especial con coleccionables, así que muchos jugadores aún están a la espera de que el estudio tenga un as oculto bajo la manga.

En las redes sociales, la comunidad recordó cómo anteriores entregas de la franquicia tuvieron ediciones físicas muy atractivas, incluso con varios discos, mapas y material promocional. Los jugadores esperan que esto suceda en algún momento con GTA VI.

El insider Graczdari está convencido de que el sueño de los fans se hará realidad y que no tendrán que esperar demasiado para tener una copia física de GTA VI con disco en sus manos.

En un nuevo reporte, aseguró que Rockstar ya trabaja en la edición física de GTA VI con disco para PS5 y Xbox Series X. Lo más interesante es que estaría lista para diciembre de este año, así que llegaría 1 mes después del lanzamiento en formato digital.

“El lanzamiento con el código será una única tirada, y después llegará la opción de la edición en disco”, afirmó el insider.

La edición física de GTA VI con disco llegaría a las tiendas en diciembre

La comunidad está convencida de que Graczdari tiene razón y que Rockstar apostó por códigos digitales para evitar que copias físicas del juego se filtren antes del lanzamiento oficial y las redes se llenen de spoilers.

El informante tiene el voto de confianza de la comunidad, pues anteriormente filtró importantes anuncios de forma precisa. Fue Graczdari quien originalmente reportó que GTA VI no tendría un lanzamiento físico en su estreno. También reveló con anticipación información sobre lanzamientos para PS5 y Switch 2, así que todos esperan que la información sobre la edición física de GTA VI sea precisa.

La controversia por la edición física no afectará las ventas de GTA VI

A pesar de las críticas por parte de la comunidad y los entusiastas de la preservación, la falta de una edición física con disco no afectará las ventas de GTA VI. De hecho, esta mañana se reportó que el título está agotado en importantes minoristas en algunas regiones, a pesar de que sólo incluye un código de descarga.

Mat Piscatella, analista de Circana, anticipó esta tendencia debido al enorme número de consola digitales que hay en el mercado. Aseguró que la falta de un disco no tendrá un impacto real en el desempeño comercial del título.

Por su parte, Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, recordó un hecho contundente: la mayoría de las ventas de PlayStation y XBOX ya son en formato digital, así que Rockstar sólo siguió las tendencias que marcan las grandes compañías y los hábitos de consumo del grueso de la comunidad.

GTA VI venderá millones de copias a pesar de la falta de una edición física con disco

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