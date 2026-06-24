Todo está listo para la preventa de Grand Theft Auto VI. Esta mañana, Rockstar Games confirmó el precio y el contenido de las 2 ediciones de lanzamiento de su esperado título. Además, compartió detalles sobre el proceso de precarga, que permitirá a los jugadores descargar el título antes de su estreno para poder disfrutarlo en cuanto esté disponible el próximo 19 de noviembre.

La compañía confirmó que será posible precargar el título una semana antes y que, incluso, las copias físicas del juego llegarán a las tiendas con anticipación para permitir que todos puedan descargar GTA VI. Sin embargo, la noticia llegó con una mala noticia que enfureció a los amantes del formato físico: las copias de GTA VI incluirán un código de descarga.

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Copias físicas de GTA VI incluirán un código de descarga

Sin duda, GTA VI es el juego más esperado de la última década, así que millones de jugadores ya están listos para añadirlo a su colección. La preventa del título iniciará mañana en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la precarga estará disponible a partir del 12 de noviembre.

Ese mismo día, las copias físicas de GTA VI empezarán a llegar a las tiendas y minoristas más importantes. De esta forma, tanto quienes hagan la preventa digital o física podrán empezar a precargar el título y así no desperdiciar tiempo en su día de lanzamiento.

Hay un detalle particular del anuncio que molestó a los fanáticos del formato físico. Y es que Take-Two Interactive confirmó que la versión física de GTA VI incluirá sólo un código de descarga.

Muchos fans criticaron esta decisión por parte del distribuidor, pues consideran que la versión física no tiene sentido si es prácticamente lo mismo que la digital, sólo que con caja.

“La versión física de Grand Theft Auto VI, que incluye un código de descarga en la caja, estará disponible a partir del 12 de noviembre de 2026 para permitir la precarga", informó Take-Two Interactive en un comunicado.

Copias físicas de GTA VI sólo incluirán un código de descarga en su caja

Una parte de la comunidad usó las redes sociales para expresar su decepción y frustración respecto a la edición de GTA VI que llegará a las tiendas. Algunos le pidieron a Rockstar lanzar en el futuro una versión que incluya el juego completo en discos. Sin embargo, el estudio no ha respondido a las críticas.

Algunos fans lanzaron fuertes críticas al estudio, pues es un hecho que dará un golpe contundente al formato físico y, además, impedirá que GTA VI circule en los mercados de segunda mano. Incluso, algunos minoristas comprometidos con el formato físico ya empezaron a protestar y su plan es no vender el juego hasta que exista una versión física real.

¿Por qué GTA VI llegará a las tiendas como código de descarga?

Ni Rockstar ni Take-Two explicaron por qué decidieron ofrecer GTA VI en las tiendas sólo como un código de descarga. Muchos especulan que, de esta forma, las empresas ahorrarán enormes gastos de producción, pero también evitarán posibles filtraciones.

Es muy común que juegos físicos lleguen a las tiendas o se filtren en el mercado gris días antes de su estreno. Esto provoca que las filtraciones y los spoilers inunden las redes sociales, algo que arruina la experiencia de muchos jugadores.

Hace meses, surgieron reportes sobre que GTA VI no tendría edición física de lanzamiento, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Muchos creen que Rockstar lanzará un edición física del juego como tal algunos meses después del estreno oficial, cuando las filtraciones ya no sean un riesgo mayor.

El uso de códigos evitará las filtraciones de GTA VI, pero los jugadores están molestos

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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