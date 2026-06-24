Aún faltan meses para que Grand Theft Auto VI llegue a nuestras manos, pero el título de Rockstar Games ya vive una de sus primeras grandes polémicas. Esto debido a que sus copias físicas para PS5 y Xbox Series X incluirán un código de descarga, lo que representa un duro golpe al ya herido formato físico y a la preservación.

La noticia causó revuelo en las redes sociales, especialmente entre los jugadores que defienden a capa y espada el formato físico. Los entusiastas de la preservación también están decepcionados con la noticia pues, debido a la importancia de GTA VI, sentará un precedente para toda la industria.

En medio de todo este revuelo, un minorista decidió remar contra la corriente y anunció que no venderá GTA VI hasta que Rockstar lance una verdadera edición física, algo que muchos jugadores celebraron.

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Tienda se niega a vender GTA VI por polémica decisión de Rockstar

Rockstar anunció que las copias físicas de GTA VI que se venderán en las tiendas minoristas sólo incluirán un código de descarga en sus cajas. Muchos jugadores están desconcertados y molestos con la decisión, a pesar de que la ausencia de discos ayudará a combatir las filtraciones durante el lanzamiento.

Entusiastas de la preservación aseguran que Rockstar y Take-Two Interactive están atentando contra el formato físico de una forma desproporcionada, pues GTA VI será el estreno más popular de los últimos años. Incluso, algunas tiendas se unieron a las protestas y anuciaron que venderán el juego hasta que exista una versión en disco.

VGP Video Games Plus, tienda de videojuegos con sede en Canadá, publicó un comunicado sobre el tema. El minorista, que distribuye títulos a nivel internacional, es conocido por apoyar y defender la preservación del medio. A pesar de que GTA VI generará jugosas ganancias, se mantendrá fiel a sus ideales, por lo que no venderá el título de Rockstar por representar otro golpe para el formato físico.

“Durante casi 40 años, VGP se ha comprometido a apoyar los medios físicos y preservar el valor de la propiedad de juegos físicos. Como parte de ese compromiso, la política de nuestra empresa es que no ofrecemos productos físicos para consolas de videojuegos que contengan únicamente un código de descarga digital”, explicó la tienda.

Tienda renuncia a las ganancias de GTA VI para defender la preservación y el formato físico

VGP Video Games Plus aclaró que no intenta hacer una campaña en contra de Rockstar o GTA VI, simplemente vender el juego como código de descarga va en contra de sus políticas. La tienda prometió a sus clientes que esto cambiará cuando el estudio decida lanzar una versión del juego en disco.

“VGP no lo ofrecerá a la venta bajo nuestra política actual de la empresa. Queremos ser claros en que esta decisión no es un reflejo del juego en sí. Tenemos un tremendo respeto por Rockstar Games y el increíble logro que representa Grand Theft Auto VI. Si Rockstar algún día lanza una edición física que contenga un disco en la caja, nos alegraría ofrecer y apoyar esa versión para nuestros clientes. Gracias por su continuo apoyo al gaming físico y por ayudarnos a defender la preservación“, concluyó la tienda.

A Statement from VGP Regarding Grand Theft Auto VI



As gamers and retailers, we recognize that Grand Theft Auto VI is poised to be one of the biggest entertainment launches in history. The excitement surrounding this release is unprecedented, and we understand why so many… pic.twitter.com/dnGyPm5mrn — VGP Video Games Plus (@VideoGamesPlus_) June 24, 2026

Entusiastas del formato físico y la preservación celebraron la decisión de la tienda

Parte de la comunidad apoyó la decisión de VGP Video Games Plus de no vender GTA VI en su estreno. Jugadores consideran que es una forma de mandar un mensaje a Rockstar y resaltar lo importante que es el formato físico para la preservación.

Algunas personas también celebraron la valentía del minorista, que sacrificará una fuente muy importante de ingresos con tal de no traicionar sus principios. Por ello, muchos jugadores afirmaron que votarán con la cartera y no comprarán el título como muestra de apoyo.

“Mi máximo respeto. Hoy en día es raro ver a una empresa defender sus valores en lugar de simplemente seguir la corriente”, dice un mensaje publicado en X.

Jugadores están decepcionados con la edición física de GTA VI

Varios comentarios destacan que renunciar a las ventas de un juego tan esperado supone un sacrificio económico importante para cualquier tienda. Algunos jugadores desean que más minoristas se unan a esta iniciativa para que el mensaje sea más contundente.

“Si todas las tiendas hicieran esto, verías inmediatamente a más editoras esforzarse por ofrecer una edición física de verdad”, afirmó un jugador.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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