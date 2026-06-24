El inminente lanzamiento de GTA VI también muestra qué tanto ha cambiado la industria de los videojuegos desde 2013. Rockstar confirmó los rumores que anticipaban un debut puramente digital y es un hecho que el 19 de noviembre los jugadores tendrán una copia digital o una caja con un código.

¿Por qué la compañía tomó esta decisión? La polémica no se hizo esperar y hay muchas especulaciones al respecto. Sin embargo, un reconocido analista expuso una dura realidad de la industria que indica el cambio generacional en los patrones de consumo.

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Rockstar cede a la actualidad de la industria y GTA VI solo saldrá en digital

A primera hora, Rockstar Games revelo los primeros detalles oficiales sobre la preventa de GTA VI, la cual iniciará a medianoche, así como lo que incluyen las ediciones que se lanzarán al mercado.

Lamentablemente para los fans del formato físico, GTA VI solo se venderá en digital y su edición “física” solo incluirá un código adentro de la caja.

Aunque no revelaron las razones de esta decisión, el reconocido analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, compartió datos importantes sobre las tendencias de consumo en la actualidad.

En una publicación en X, el especialista mencionó que, de acuerdo con datos actualizados, de las ventas totales de videojuegos en las plataformas de Sony y Microsoft, 80% son digitales en PlayStation y 90% lo son en XBOX.

Asimismo, señaló que, debido a los aumentos de precio de las consolas, una parte importante de los consumidores optaron por comprar una versión digital del PS5 Slim, PS5 Pro o XBOX Series S.

The lack of a physical disc is not too surprising, given that full game digital sales now account for around 80% of PlayStation software sales and 90% on Xbox.



Not to mention hardware price hikes are shifting market share towards the lower cost digital console variants. https://t.co/5pDxW7mzbI — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 24, 2026

Daniel Ahmad explica la diferencia entre la “presencia en tiendas retail” y el modelo tradicional

Lamentablemente, no vienen buenas noticias para los jugadores que desean sus videojuegos en disco o tarjeta de datos.

Daniel Ahmad reconoció que en este momento Rockstar Games no puede olvidarse del mercado tradicional de venta de juegos en tiendas.

Sin embargo, es la forma lo que marcará el cambio. Al respecto, mencionó que la compañía, a través de GTA VI, optará por mantener una “presencia en tiendas retail” pero esto no significa que vayan a vender discos.

Desde su análisis, a la compañía le basta con mantener la presencia en tiendas a través de una caja con un código para cubrir esa porción de mercado (cada vez menor). El detalle es que esto tendrá un impacto en la industria y advierte que próximamente más editores harán lo mismo ofreciendo ediciones “físicas” sin disco o cartucho.

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