Ni las grandes compañías están libres de riesgo cuando se trata de filtraciones de videojuegos. La que más ha dado de qué hablar en últimos días es la de Grand Theft Auto VI, pero para antes de que terminara la semana salió a la luz material filtrado de uno de los más ambiciosos proyectos de Electronic Arts y Marvel Games.

La relación entre Electronic Arts y Disney ha sido favorable y como resultado ambas compañías están colaborando para hacer realidad un nuevo juego de Iron Man, en el que participa precisamente Marvel Games y Motive Studio, el equipo responsable del remake de Dead Space.

Marvel’s Iron Man acaba de cumplir 4 años desde su anuncio, pero fuera de que será un título de acción y aventura con perspectiva en tercera persona para un jugador, no sabemos mucho del proyecto ni se ha compartido un avance del desarrollo en video o imágenes.

Luego de que Electronic Arts cancelara el juego de Black Panther que tenía en desarrollo, los fans tenían razones para estar preocupados por el futuro de Marvel’s Iron Man, pese a que la compañía había asegurado que seguía en pie. No ayudaba el hecho de que Disney no aprovechó su evento anual D23 para hacer reaparecer el proyecto o por lo menos hacer mención a él.

Marvel’s Iron Man se filtró

No obstante, los fans acaban de dar el primer vistazo al juego no de mano de Electronic Arts y Marvel Games, sino de manera extraoficial gracias a una filtración.

El contenido en cuestión comenzó a circular en redes sociales la mañana de este fin de semana (al momento de redactar la nota aún es posible encontrarlo sin problemas, lo que deja ver que los posibles reclamos por derechos de autor aún no han surtido efecto) y muestra casi 3 minutos de escenas cinematográficas y gameplay que dejan ver al protagonista como Tony Stark y Iron Man, que en conjunto dan una idea de cuales serán las mecánicas de juego y algunos enemigos y otros personajes

De acuerdo con la filtración, el material data de una versión del juego de agosto de 2026, por lo que sería de desarrollo muy reciente. Pese a que el contenido en ciertas partes se ve inacabado, deja ver que el proyecto sigue en desarrollo y marcha bien, lo cual puede constatarse con la reacción de los internautas.

Tras 4 años desde su anuncio, Marvel's Iron Man se filtró y Motive Studio ya lo reconoció (imagen: Marvel)

Motive Studio habla de filtración de Marvel’s Iron Man

Aunque el material se veía demasiado bien hecho para ser falso, no se descartaba esta posibilidad, en especial porque los responsables del proyecto no habían hablado al respecto, pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que al final lo hicieran.

Este mismo día por la tarde, el equipo de desarrollo usó la cuenta oficial del juego para hacer su primera aparición pública y abordar la filtración, confirmando así la veracidad del material.

“Bueno, no salió como estaba planeado”, expresaron los responsables del proyecto. “Pero ahora ya lo saben, y todavía tenemos mucho más que mostrarles. Nos vemos cuando estemos listos”.

Tras la filtración, ya no había mucho que hacer por parte de los desarrolladores y abordarla así era una de las mejores maneras de reconocerla, y aunque las compañías involucradas quizá prevean efectos negativos, por otro lado sirvió para que los fans elevaran su emoción a juzgar por sus reacciones.

Como ves, el estudio no soltó más información del juego, pero por lo visto podemos decir que el título bien podría estar listo a finales de 2027 o lanzarse ya entrado 2028.

Well, that didn't go as planned. But now you know, and we've got a lot more to show you. See you when we’re ready. pic.twitter.com/tU4TtUoZYZ — Marvel's Iron Man (@ironmangame) August 28, 2026

¿Qué te pareció el primer vistazo no oficial a Marvel’s Iron Man?, ¿estás esperando este proyecto? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Iron Man si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente