Grand Theft Auto VI finalmente disipó esta cortina de misticismo que había a su alrededor y presumió sus gráficos de locura, novedades jugables y escenas narrativas en un adelanto muy especial. Esto lo decimos porque el trailer se estrenó primero en Netflix, una decisión que, como mínimo, levantó las cejas de la comunidad.

A pesar de que muchos jugadores claramente rechazaron la idea de pagar una suscripción a un servicio de streaming para ver un avance, los datos demuestran que la estrategia rindió sus frutos. Y sí, parece que al menos una de las partes involucradas en el trato sí obtuvo beneficios.

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Trailer 3 de Grand Theft Auto VI aumenta el número de espectadores de Netflix

Fue a principios de agosto cuando Take-Two Interactive y Rockstar Games confirmaron la noticia que tanto esperaban los fanáticos: la fecha de estreno del trailer 3 de GTA VI. El anuncio generó mucho entusiasmo por obvias razones, pero hubo un detalle que generó polémica: el dichoso adelanto se compartiría primero en exclusiva a través de Netflix.

Los jugadores arremetieron contra los desarrolladores, y muchos fueron contundentes al señalar que no estarían dispuestos a suscribirse al servicio de paga para ver un adelanto. Ciertamente, tampoco es como si hubiera muchas razones para contratar el programa de paga.

Antes del estreno, Rockstar Games confirmó que el adelanto oficial de Grand Theft Auto VI se compartiría en YouTube alrededor de 6 horas después de su lanzamiento original. Además, la compañía aclaró en sus redes sociales que los creadores de contenido, streamers y youtubers podrían reaccionar en vivo al trailer.

En pocas palabras, había múltiples alternativas para ver el avance de GTA VI sin pagar una membresía de Netflix; sin embargo, los datos demuestran que muchas personas sintonizaron la transmisión en vivo.

De acuerdo con datos de la firma de análisis Sensor Tower, el número de espectadores en Netflix aumentó 30% tras el comienzo de la presentación especial dedicada al videojuego de mundo abierto. Por su parte, se vio un incremento de aproximadamente 50% en comparación con la misma hora del día anterior.

Aún hay más: según el reporte, el número de usuarios de la versión móvil del servicio de suscripción aumentó casi 50% con respecto al promedio registrado a la misma hora durante los 12 jueves anteriores. Además, las visitas al sitio web subieron hasta 125% durante el mismo plazo.

El trailer de GTA VI fue un enorme éxito en Netflix, a pesar de las críticas

¿Por qué el avance de GTA VI se estrenó en Netflix?

Abe Yousef, analista sénior de Sensor Tower, señaló en su informe que “utilizar eventos que generan controversia y que están vinculados a propiedades intelectuales destacadas contribuyó a ampliar el atractivo de Netflix como plataforma de entretenimiento integral”.

Por supuesto, ninguna de las partes involucradas compartió detalles sobre el trato. Es difícil saber si los resultados de dicha estrategia rindieron frutos para Take-Two Interactive, pero es fácil asumir que, por lo menos, Netflix está muy satisfecho con su parte del acuerdo.

De hecho, el número de personas que intentaron sintonizar el stream fue tan grande que el servicio experimentó algunas fallas técnicas durante la tarde del pasado jueves.

Antes de la presentación en vivo de Grand Theft Auto VI, Strauss Zelnick, presidente de Take-Two Interactive, señaló que la transmisión sería un “evento imperdible”, y lo comparó con el estreno de una serie de televisión. Además, señaló que los fanáticos entenderían por qué decidieron estrenar el adelanto de esa forma una vez que lo vieran.

Al margen de las polémicas y críticas negativas, el trailer en sí elevó mucho el entusiasmo de la comunidad. El avance permitió ver algunas de las mecánicas que prometen aumentar la inmersión y el nivel de diversión, así como algunas referencias a Red Dead Redemption 2 y otros juegos de la compañía.

El adelanto de Grand Theft Auto VI la rompió en su estreno en streaming

Pero cuéntanos, ¿dónde viste el adelanto extendido? ¿Estás emocionado por la nueva entrega? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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