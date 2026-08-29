GTA VI acaparó las miradas del mundo entero a mediados de esta semana con su presentación extendida que permitió conocer nuevos e interesantes detalles sobre su mundo abierto, los personajes y más. Pero claro, aún hay muchas dudas en torno a las tecnologías que se emplearon en el desarrollo y, más importante aún, la filosofía de negocio para los planes postlanzamiento.

Afortunadamente, Rockstar Games ya abordó estas preocupaciones y prometió a los fanáticos preocupados que el esperado sandbox no tendrá algunos de los elementos más controversiales y criticados de la industria.

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¿Grand Theft Auto VI tendrá arte y otros elementos hechos con IA generativa?

El adelanto especial que se transmitió a través de Netflix permitió observar un gran nivel de detalle en todos los aspectos de la presentación: desde el modelado de los personajes principales hasta las animaciones realistas de los NPC que recorren el extenso y variado mundo abierto.

Inevitablemente, muchos se preguntan si Take-Two Interactive y Rockstar Games emplearon algún tipo de inteligencia artificial generativa para crear o diseñar algunos de los elementos visuales de Grand Theft Auto VI. Es una preocupación lógica, especialmente al recordar que cada vez son más las compañías que optan por usar estas tecnologías durante el desarrollo.

El tema salió a colación durante el podcast Kinda Funny Gamecast. En un momento del último episodio del programa, los presentadores Andy Cortez y Greg Miller confirmaron que hablaron directamente con Rob Nelson, codirector de Rockstar North, sobre el posible uso de IA.

Al respecto, los conductores del show revelaron que el director del estudio desarrollador confirmó que el equipo no implementó arte ni otros elementos hechos con inteligencia artificial en GTA VI. “¿Hay IA en el juego? No hay IA”, aseguró Greg Miller.

La ausencia de inteligencia artificial fue un tema que también salió a colación en un reporte de The New York Times. De acuerdo con el artículo, Rockstar Games afirmó que Grand Theft Auto VI cuenta con más de 600,000 animaciones únicas, un aumento significativo con respecto a las 55,000 de GTA V y las 300,000 de Red Dead Redemption 2.

Lo anterior resulta poco sorprendente, pues un informe previo de la revista Dazed reveló que el estudio duplicó su tamaño desde el desarrollo de RDR2 para trabajar en GTA VI, y que incluso las oficinas con sede en Los Ángeles se dedican casi exclusivamente a la creación de NPC.

Además, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, afirmó a principios de este año que es “ridículo” creer que las herramientas de IA podrán crear videojuegos exitosos de la talla de Grand Theft Auto VI. Además, el directivo duda que la inteligencia artificial pueda sustituir a la creatividad humana y que sea una parte integral del futuro de la industria.

Grand Theft Auto VI no tendrá elementos hechos con inteligencia artificial generativa

GTA VI no tendrá microtransacciones en su campaña single-player

Los fanáticos estarán contentos de saber que la inteligencia artificial generativa estará totalmente ausente en la próxima entrega de la famosa y popular franquicia de mundo abierto. Pero hay otra cuestión que aún causa dudas entre miembros de la comunidad: ¿cómo se manejará la monetización posterior al lanzamiento?

Para nadie es secreto que GTA Online permanece como uno de los juegos como servicio más exitosos y lucrativos del mercado, y en gran parte es el responsable de que Grand Theft Auto V mantenga su excelente rindo comercial a más de 10 años de su lanzamiento. Con esto en mente, hay quienes temen que la secuela esté llena de microtransacciones.

Los presentadores de Kinda Funny Gamecast revelaron que también le preguntaron a Rob Nelson sobre la posible presencia de micropagos en GTA VI. De acuerdo con Andy Cortez, el cofundador de Rockstar North afirmó que la nueva entrega no tendrá compras in-game. “¿Se puede usar dinero real para comprar cosas dentro del juego? No hay monetización”, comentó el host del podcast.

Por supuesto, hay que considerar que esas declaraciones seguramente sólo hacen referencia a la aventura principal de Grand Theft Auto VI. Por ahora se desconoce si la sexta entrega principal de la serie tendrá su propio GTA Online, pues Rockstar Games enfatizó que estamos ante una experiencia totalmente single-player.

GTA VI tampoco tendrá microtransacciones, al menos en el modo single-player principal

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