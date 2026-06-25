Grand Theft Auto VI promete ser el lanzamiento más importante del siglo. Las expectativas son enormes, y es fácil afirmar que muchas personas, incluso aquellas que no están familiarizadas con el gaming, están dispuestas a darle una oportunidad al título de mundo abierto. Lamentablemente, muchos fans se enfrentarán con un problema: la escasez de hardware.

Por culpa del auge de la inteligencia artificial y otros factores externos, el sector tecnológico vive una crisis sin precedentes. Muchos artículos, incluidos los componentes de PC, sufren importantes problemas de stock debido a esta situación, y los pocos ejemplares que llegan a las tiendas son excesivamente caros.

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Advierten sobre posible escasez de consolas durante el lanzamiento de GTA VI

La problemática es muy grave, y tristemente también tuvo afectaciones en el mercado de las consolas de videojuegos. El PS5 y XBOX Series X|S están entre los productos que subieron de precio, y pronto también verán inconvenientes de escasez debido al aumento de la demanda impulsado por GTA VI.

El título de Rockstar Games finalmente abrió sus preventas, y todo parece indicar que el lanzamiento del 19 de noviembre de 2026 ya está tallado en piedra. Aunque los jugadores que poseen la plataforma de Microsoft o Sony podrán adquirir el juego sin mayores complicaciones, la historia podría ser muy distinta para aquellos que apenas dan el salto a la actual generación.

Un artículo de The Game Business señala que las tiendas especializadas en videojuegos prevén un aumento significativo del interés por el PlayStation 5 y XBOX Series X|S cuando Grand Theft Auto VI debute a mediados del penúltimo mes del año. Lamentablemente, muchos se quedarán con las ganas de adquirir las consolas.

Una fuente vinculada con una importante tienda minorista, que prefirió mantenerse bajo el anonimato debido a que no tiene autorización de su empresa para hablar del tema, le dijo al medio que, por culpa de la crisis de componentes que afecta al mercado de hardware, los establecimientos serán incapaces de satisfacer la alta demanda.

“Nos informaron que, debido a los problemas actuales con la disponibilidad de componentes de hardware, no recibiremos las unidades que necesitamos antes del lanzamiento de GTA VI. Es probable que la demanda supere a la oferta durante el periodo de fin de año”, señaló la fuente.

El portal se puso en contacto con PlayStation y XBOX para obtener una aclaración, pero ninguna de las compañías respondió a la solicitud de comentarios.

Se prevé que Grand Theft Auto VI sea un enorme éxito comercial, pues incluso los primeros pronósticos señalan que venderá la cantidad exorbitante de 40 millones de unidades en sus primeras 24 horas en tiendas. Con esto en mente, es fácil ver que la demanda por consolas de actual generación podría experimentar un aumento durante el lanzamiento del sandbox.

Advierten sobre escasez de PlayStation 5 y XBOX Series X|S para la temporada de fin de año debido al interés por GTA VI

¿PlayStation 5 y XBOX podrán satisfacer la alta demanda?

En mayo de 2026, Hiroki Totoki, director ejecutivo de Sony, le dijo a los inversionistas que “para 2026, se aseguró el volumen necesario [de consolas]. La situación parece más complicada del lado de Microsoft.

Matthew Ball, nuevo director de estrategia de XBOX, confirmó que ya existen problemas de suministro y confesó que la demanda supera la oferta. “Estamos distribuyéndolas en la mayor cantidad de tiendas posible. Las producimos lo más rápido posible. Hay una limitación importante en cuanto a la velocidad a la que podemos hacerlo, pero no es una cuestión de apetito. Necesitamos producir más, pero existen limitaciones”.

Con respecto a Grand Theft Auto VI, el analista y experto en mercados reconoció que el videojuego de mundo abierto va a revitalizar al sector e impulsará las ventas de algunos dispositivos.

El título de Rockstar Games ya tiene precio oficial: $79.99 USD para su edición básica y $99.99 para su Ultimate Edition, que incluye vehículos, atuendos y demás contenido adicional. A pesar de que su precio está por encima del estándar de $70 USD, los analistas dudan que tenga un impacto en su volumen de ventas.

El éxito de GTA VI impulsará el mercado de consolas

Pero dinos, ¿planeas comprar un PS5 o XBOX Series X|S para jugar GTA VI? Déjanos leerte en los comentarios.

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