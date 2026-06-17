Hoy más que nunca resulta evidente que Grand Theft Auto VI es el videojuego más esperado de 2026, quizás de la última década. Su éxito comercial está casi garantizado, aunque lo que está en duda es cuántas copias podrá vender en su día de lanzamiento y primer año en el mercado.

Es una cuestión que será incierta hasta el lanzamiento, especialmente al considerar factores externos como los precios cada vez más elevados de las consolas y la crisis económica que afecta las finanzas de los clientes potenciales; sin embargo, un famoso banco de inversiones predice que el título de mundo abierto hará historia en su debut.

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GTA VI venderá 45 millones de copias en su debut, según análisis

Recientemente, el banco de inversión Piper Sandler publicó un estudio que tiene el objetivo de predecir el rendimiento comercial de la próxima obra de Rockstar Games. Este informe llegó a la conclusión de que el videojuego será uno de los más exitosos en la historia al despachar más de 40 millones de copias en sus primeras 24 horas en tiendas.

El análisis se basó en mucha información bursátil, y también tomó en cuenta la actividad del subreddit de Grand Theft Auto VI y los datos de venta de otros lanzamientos AAA de los últimos años. La metodología detrás de este ejercicio resulta confusa para los no iniciados en el mundo de los negocios, pero tiene algo de sentido.

En términos simples, Piper Sandler estima el número de visitantes en Reddit en el momento del estreno de GTA VI y luego analiza el número de usuarios actuales, aproximadamente 5 meses antes del lanzamiento de la nueva entrega de la franquicia. Posteriormente, multiplica los números históricos de otros juegos importantes para traducir el tráfico del foro en ventas potenciales.

Para fin de este estudio, el banco de inversión también incluyó una tabla que desglosa el rendimiento de otros 18 juegos AAA que debutaron en los últimos 8 años, como Cyberpunk 2077 y el proyecto anterior de Rockstar Games: Red Dead Redemption 2.

En pocas palabras, Piper Sandler predice que, si la actividad se mantiene estable hasta el estreno oficial en noviembre de 2026, Grand Theft Auto VI logrará vender la friolera cantidad de 45 millones de unidades en XBOX Series X|S y PlayStation 5 tan sólo en su primer día en el mercado.

Grand Theft Auto VI cuadruplicará las ventas iniciales de GTA V al vender 45 millones de unidades en su día de lanzamiento

Reportes optimistas aumentan el valor de las acciones de Take-Two Interactive

Por supuesto, 45 millones de unidades en apenas un día es una cifra descomunal nunca vista en la historia reciente de la industria de los videojuegos. En caso de que la increíble predicción de Piper Sandler se acerque a la verdad, estaríamos ante uno de los lanzamientos más exitosos de todos los tiempos.

Para poner esos datos en perspectiva, GTA V de 2013 logró vender 11.2 millones de unidades en su primer día de lanzamiento, por lo que Grand Theft Auto VI cuadruplicaría dichos números con facilidad. Pero si bien la industria de los videojuegos vio un crecimiento en la última década, los precios prohibitivos de las consolas podrían ser un factor a considerar.

Las 45 millones de copias vendidas en 24 horas también están por encima de los pronósticos anteriores, pues analistas y expertos creían que GTA VI lograría despachar entre 20 y 25 millones en su lanzamiento.

En caso de que la predicción de banco de inversiones resulten ser precisa, el juego duplicaría a la entrega anterior y generaría más de $3000 millones de dólares en ingresos durante su lanzamiento. Para contextualizar, informes previos señalaron que Grand Theft Auto VI generaría $3200 millones de dólares en su primer año.

Estos reportes optimistas tuvieron un impacto positivo en la bolsa de valores. Según la información, el precio de las acciones de Take-Two Interactive subió hasta 6% debido a los pronósticos alentadores de venta. Por esa razón, hace unas semanas se recomendó invertir en la compañía matriz de Rockstar Games.

Aumentó el precio por acción de Take-Two Interactive gracias a los reportes positivos sobre el debut de Grand Theft Auto VI

Pero dinos, ¿cuántas copas crees que venderá Grand Theft Auto VI? Déjanos leerte en los comentarios.

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