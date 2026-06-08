La actual generación de consolas de Microsoft fue un desastre y se estima que podría tener peores ventas que la de XBOX One.

Sin embargo, los recientes cambios en el negocio de videojuegos de la compañía, junto con muy buenos lanzamientos dieron un impulso inesperado a su línea de hardware.

Hoy, Xbox Series X/S parecen tener mejores ventas que las que han tenido desde hace casi 6 años y por primera vez la demanda está superando a la oferta, tal como lo confirmó uno de los directivos de la marca.

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La demanda de Xbox Series X/S está superando a la oferta, revela Matthew Ball

Durante una entrevista con The Game Business, Matthew Ball, el nuevo director de estrategia de XBOX, habló sobre el estado actual de la venta de consolas.

De acuerdo con el directivo, la crisis de la RAM y otras partes necesarias para su fabricación continúa y es un hecho que impacta en sus posibilidades de fabricación, distribución y venta actual de XBOX Series X/S.

Pese a ello, hay una buena noticia, pues reveló que, en este momento, hay más demanda que oferta, o sea que hay un cambio en el interés de los jugadores respecto al hardware de Microsoft:

"Hoy en día, la demanda de consolas XBOX supera a la oferta. Las estamos produciendo lo más rápido posible. Esto supone una limitación severa de la rapidez con la que podemos hacerlo, pero no es una cuestión de ambición. Eso es un privilegio como empresa. Es un reto para nosotros resolverlo“.

Las actuales consolas de XBOX tienen un inesperado impulso en el mercado en el final de la actual generación

¿Qué pasará con Project Helix ahora que XBOX quiere conectar de nuevo con los usuarios de consola?

Posteriormente, Matthew Ball se refirió a Project Helix, la próxima consola de XBOX, y al respecto mencionó que siguen analizando el mejor modelo de negocio, pues la crisis actual podría impactar en los próximos 2 años y medio.

Asimismo, dejó claro que mantienen el interés para satisfacer a los actuales usuarios de XBOX Series X/S aunque sea la última etapa de la generación:

“Somos conscientes de las formas en que necesitamos el cambio como empresa para asegurarnos de que sea asequible y garantizar que sea flexible. Trabajamos duro para replantear cómo puede ser ese modelo de consola, no de forma excluyente, al analizar esta crisis, que puede tener efectos agudos durante 2-2.5 años.

Trabajamos para encontrar la mejor manera de lidiar con la situación y que funcione para todos, que no exija demasiado a los jugadores en términos financieros, ni que reste valor a las demás inversiones que necesitamos hacer en nuestra vida diaria en este país. También tenemos decenas de millones de personas a las que pedimos que gastaran $500 dólares, que sigue siendo una suma increíble. A esas personas a las que les pedimos que compraran una consola hace años, todavía tenemos la obligación de cumplir con sus expectativas y de que se sientan recompensados por la plataforma que eligieron“.

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