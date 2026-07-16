Grand Theft Auto VI ya es una realidad y llegará a nuestras manos en unos cuantos meses, pero cómo olvidar cuando Arion Kurtaj, un joven de 18 años, hackeó Rockstar Games y filtró los primeros detalles del esperado título.

Han pasado casi 4 años de aquel lejano 22 de septiembre, cuando más de 90 videos y capturas de GTA VI salieron a la luz de forma repentina y recorrieron todo el mundo. Desde entonces, Kurtaj se ha enfrentado a un difícil proceso legal y aún está a la espera de recibir una sentencia.

De acuerdo con reportes recientes, el hacker sigue en problemas luego de permanecer recluido durante meses en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Ahora, se prepara para afrontar un juicio que, irónicamente, se llevará a cabo en el mismo mes en que GTA VI llegará al mercado.

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A 4 años del hackeo a Rockstar y la infame filtración de GTA VI

La historia sobre el hackeo a Rockstar Games inició en realidad en marzo de 2022, cuando Arion Kurtaj fue detenido en Reino Unido por, supuestamente, pertenecer al grupo Lapsus$, que ya había vulnerado los sistemas de compañías como Microsoft y Nvidia. El joven pagó una fianza para conseguir su libertad, pero las autoridades lo mantuvieron bajo vigilancia y le confiscaron una computadora.

Las alarmas de Rockstar Games se encendieron a finales de septiembre, cuando Kurtaj violó las restricciones de la policía al conseguir un teléfono y un Amazon Fire TV Stick, que usó para vulnerar al reputado estudio en la televisión de un hotel en el que se hospedaba. El hacker logró entrar a los sistemas del estudio y tuvo acceso a información confidencial sobre el desarrollo de GTA VI.

La mañana del 22 de septiembre, más de 90 videos con gameplay de una versión temprana del juego empezaron a circular en foros como GTAForums y las redes sociales. Rockstar tuvo que reconocer el hackeo y una de las filtraciones más infames en la industria de los videojuegos.

Las autoridades lograron arrestar a Kurtaj unos días después de las filtraciones, pero el daño ya estaba hecho. En 2023, las autoridades lo culparon de actos ilegales y fue ingresado a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, luego de ser declarado como no apto para ser juzgado. La historia de Kurtaj continúa y, al parecer, este año por fin recibirá su castigo.

Arion Kurtaj, hacker que vulneró a Rockstar y filtró GTA VI al mundo

Hacker de GTA VI se prepara para enfrentar el peso de la ley

Reportes revelan que la situación de Kurtaj cambió recientemente, pues lo dieron de alta del hospital psiquiátrico donde se encontraba. Joe Tidy, periodista de BBC, reveló en sus redes sociales (vía Games Radar) que el hacker ahora permanece recluido en una prisión común y corriente.

Kurtaj está a la espera de un juicio penal donde se enfrentará al peso de la ley luego del hackeo y las filtraciones de GTA VI. Curiosamente, el juicio se llevará a cabo en algún momento de noviembre de este año, mismo mes en que el juego de Rockstar por fin llegará a nuestras manos.

El futuro del hacker es incierto, pero todo apunta a que recibirá un castigo ejemplar y que podría pasar varios años en prisión, tanto por el ataque a Rockstar como por desacatar las restricciones impuestas por las autoridades.

Arion Kurtaj afrontará un juicio a finales de este año

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