Si todo avanza según lo previsto, en aproximadamente 4 meses disfrutaremos del lanzamiento más importante de la década: Grand Theft Auto VI. Está lejos de ser una exageración decir que el título de mundo abierto opacará a cualquier juego que se atreva a debutar antes o después de él, pero eso no asusta a los responsables de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Aunque cada nueva entrega vende millones de unidades y es muy popular, es innegable que la serie de Activision ahora se encuentra de capa caída tras el fracaso de CoD: Black Ops 7, considerado por muchos como uno de los peores videojuegos de la franquicia.

La saga debe demostrar su valía y relevancia este año con el lanzamiento de su más reciente proyecto. Aunque los avances lucen muy prometedores y muestran una propuesta mucho más interesante que la del año anterior, el juego se enfrenta a una dura realidad porque se las verá cara a cara con el titán de Rockstar Games.

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Estudio de CoD: Modern Warfare 4 no siente presión por el debut de GTA VI

Grand Theft Auto VI es un estreno tan grande que obligó al resto de las compañías a planear sus lanzamientos alrededor de él. Es por eso que muchos títulos se amontonaron en septiembre y octubre, con prácticamente ningún debut previsto para noviembre.

Call of Duty también se alejará del juego de mundo abierto, pues se lanzará a finales de octubre en lugar de noviembre. Aun así, Modern Warfare 4 llegará a las tiendas apenas un mes antes del título más esperado de la década. ¿Acaso el equipo desarrollador está preocupado? En lo absoluto.

Así lo indicó Mark Grigsby, codirector del estudio Infinity Ward, en una entrevista reciente para el medio Destructoid. Durante la charla, explicó que siempre siente presión por el lanzamiento de un nuevo proyecto porque, al final del día, es muy difícil crear un producto que satisfaga a las masas.

“Siempre siento presión. Llevo 28 años en esta industria y cada producto que he lanzado conlleva una enorme responsabilidad, incluso no como director de estudio, sino como desarrollador. Es una gran presión asegurarse de ser lo suficientemente creativo como para entretener al público”, comentó.

Eso sí, Mark Grigsby reitera que el inminente lanzamiento de Grand Theft Auto VI no supone presión adicional para el equipo. Asegura que él mismo es fanático de la saga de mundo abierto y se mostró emocionado por la nueva entrega, pero reitera que es positivo que existan proyectos como ese para la industria.

“Creo que es bueno para la industria tener gigantes como Grand Theft Auto, Call of Duty y Fortnite, y cualquier otro gran estudio o producto que salga para impulsarla. Así que lo espero con ansias. Y bueno, es una competencia directa, lo cual es genial”, comentó el jefe de Infinity Ward.

Grand Theft Auto VI competirá contra Call of Duty: Modern Warfare 4

CoD: Modern Warfare 4 intentará salvar la franquicia

Call of Duty: Black Ops 7 recibió críticas muy negativas y, a pesar de vender millones de unidades, tuvo un desempeño significativamente inferior en comparación con otros títulos de la serie. De igual forma, el título perdió ante Battlefield 6, el más reciente lanzamiento de la franquicia de Electronic Arts.

Este fracaso manchó el legado de la saga y disminuyó el entusiasmo por el próximo juego.

Call of Duty: Modern Warfare 4 se dejó ver hace un par de meses con un avance que mostró la campaña narrativa, que una vez más presentará un tono oscuro y realista. Durante el XBOX Game Showcase de este verano también se publicó un adelanto oficial que permitió ver el DMZ, el nuevo modo de extracción de la franquicia.

Aunque el título de Infinity Ward luce notablemente mejor que el FPS de Treyarch, los jugadores son escépticos. Incluso los anuncios de los relanzamientos de CoD: Black Ops 1 y 2 tuvieron una mejor recepción en redes sociales. Así pues, está por verse si la nueva entrega cumple con las expectativas de ventas.

Es probable que Call of Duty: Modern Warfare 4 tenga un mejor rendimiento comercial, pues será el primer juego de la serie en 3 años en no tener un estreno de día 1 en XBOX Game Pass. Se espera que llegue al servicio hasta finales de 2027.

CoD: Modern Warfare 4 debe convencer a miles de jugadores tras el tropiezo de Black Ops 7

Pero dinos, ¿crees que el FPS podrá competir contra Grand Theft Auto VI? Déjanos leerte en los comentarios.

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