Vivimos una crisis económica en todo el mundo, y tristemente los videojuegos se vuelven cada vez más inaccesibles para un grueso de la población. Grand Theft Auto VI forma parte de esta tendencia negativa, pues siguió los pasos de Mario Kart World y pronto se convertirá en uno de los pocos juegos AAA en costar $80 USD.

Es evidente que el título de mundo abierto es muy costoso, e incluso es fácil imaginar que los jugadores de pocos recursos no podrán adquirirlo durante el lanzamiento y deberán esperar hasta una eventual rebaja en PS5 o XBOX Series X|S. Y ya ni hablar de la Deluxe Edition, que alcanza los $100 USD.

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Experto califica de “ridículo” el precio de $80 USD de Grand Theft Auto VI

Es evidente que Grand Theft Auto VI será un fenómeno cultural que sacudirá a la industria de los videojuegos y el mercado del entretenimiento en general. Es por eso que un experto en tecnología considera que, a pesar de las quejas de los fanáticos, el juego es demasiado barato y que en realidad debería costar hasta $200 USD.

Hablamos de Ben Thompson, autor del boletín Stratechery, especializado en estrategia empresarial y economía en el sector tecnológico. Hace un par de días, el analista fue un invitado especial en el diario de noticias TBPN, donde habló sobre el anuncio de GTA VI.

En un momento de la conversación, Thompson aseguró que Rockstar Games fue bastante generoso al sólo cobrar $80 USD por la próxima entrega de la franquicia. Los presentadores del podcast le interrumpieron y dijeron que sería “cancelado” por su “opinión radical” sobre el tema.

Y efectivamente, es fácil ver por qué algunas personas estarían molestas con el experto por decir que $80 USD es un costo muy bajo para un videojuego; sin embargo, el especialista se mostró firme con su postura y aseguró que Grand Theft Auto VI debería costar $200 USD por todo lo que involucra su desarrollo y lanzamiento.

“Creo que Rockstar cobra demasiado poco por este juego. ¿Cuánto cuesta? ¿$80 USD? Deberían cobrar unos $200 USD por eso. GTA VI es como el último gran juego; se hizo casi todo antes de la IA, en la cúspide de la artesanía AAA. Fueron años y años de sangre, sudor y lágrimas”, argumentó Ben Thompson.

El analista Ben Thompson asegura que el entusiasmo por el videojuego es tan grande que algunas personas cuentan las colillas de cigarrillos fuera de las oficinas para intentar adivinar cuándo habrá noticias del proyecto. Aunque parece una exageración, sus palabras hacen referencia a un caso real.

HOT TAKE from @benthompson: Rockstar is charging *way too little* for GTA 6, the $80 price tag is "ridiculous"



Ben: "They should be charging like $200 for this game! GTA 6 is like, the last great game."



"It was mostly all made pre-AI. It is the pinnacle of AAA craftsmanship.… pic.twitter.com/rkfc68pDVZ — TBPN (@tbpn) July 8, 2026

El escritor del boletín Stratechery confiesa que no tiene planes de jugar a Grand Theft Auto VI, pero asegura que lo comprará de todos modos para apoyar el proyecto. Mientras tanto, los presentadores de TBPN se burlaron de quienes se quejan del precio.

“¿En 10 años no podían ahorrar $80 USD?”, aseguró el copresentador John Coogan. “Conozco a chicos que ponen puestos de limonadas y ganan como $100 USD”, añadió el cohost Jordi Hays.

Analista afirma que GTA VI es demasiado barato y que realmente debería costar $200 USD

El precio de Grand Theft Auto VI genera polémica en el gaming

Es probable que Ben Thompson tenga razón desde un punto de vista económico. Se sabe que GTA VI es uno de los juegos más costosos de la historia, así que debe vender millones de copias para ser rentable. Es probable que llegue al punto de equilibrio rápidamente, pues los pronósticos indican que podría despachar hasta 40 millones de unidades en sus primeras 24 horas.

Claro está, el precio podría ser un factor determinante. Aunque Grand Theft Auto VI es un éxito en las preventas, muchos jugadores arremetieron contra el precio de $80 USD. Asimismo, muchos criticaron el hecho de que hay contenido bloqueado detrás de la Ultimate Edition de $100 USD.

La realidad es que muchos esperaban que el juego fuese incluso más caro. Después de que Take-Two Interactive revelara el precio, sus acciones cayeron en picada durante varios días debido a que los inversionistas anticipaban que la compañía matriz de Rockstar Games aprovechara el entusiasmo que existe alrededor del título para subir aún más el costo.

El precio oficial de Grand Theft Auto Vi causó mucha polémica

Pero dinos, ¿crees que el juego es costoso o barato? ¿Crees que debería valer $200 USD o más? Déjanos leerte en los comentarios.

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