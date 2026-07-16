Un jugador y usuario de Steam está en la mira de las autoridades luego de que consiguiera grandes sumas de dinero por medio de la plataforma de Valve. El joven, de sólo 21 años, se hizo millonario luego de obtener cerca de $3,835,620 MXN en criptomonedas gracias a la tienda de juegos para PC, pero podría pasar hasta 10 años en prisión por la forma en que lo consiguió.

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Jugador es acusado de una de las mayores estafas hechas en Steam

El pasado 14 de julio, las autoridades de Estados Unidos arrestaron a Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, un joven residente de Florida que es acusado de una de las mayores estafas hechas en Steam. Supuestamente, engañó a miles de usuarios de la tienda de Valve con un objetivo: robar el mayor número de criptomonedas posibles por medio de juegos de Steam infectados con malware.

Como seguramente ya sabes, Steam tiene un serio problema con juegos infectados con software malicioso que roba cuentas e información de los usuarios para vaciar sus carteras de criptomonedas. Las autoridades iniciaron desde hace meses una investigación al respecto, pues los atacantes encuentran cada vez más formas de engañar a los jugadores desprevenidos, incluso con inofensivas imágenes de anime.

Luego de una larga investigación, la policía de Florida dio con el paradero de Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, quien fue acusado de usar juegos infectados con malware para robar datos y criptomonedas a los jugadores de Steam. Fue uno de los responsables que infectó los equipos de cientos de usuarios por medio de juegos como BlockBlasters, Dashverse, Lunara y PirateFi, que ya estaban bajo la lupa del FBI.

Entre mayo de 2024 y febrero de 2026, Wilkins y un grupo de personas que siguen libres infectaron a cerca de 8000 usuarios de Steam con malware. De esta forma, tuvieron acceso a miles de billeteras de criptomonedas y robaron el equivalente a más de $3 millones de pesos ($220,000 USD).

En meses recientes, Steam retiró una cantidad importante de títulos luego de que los jugadores reportaran ataques con malware. Muchos de ellos eran inofensivos en su lanzamiento y se ofrecían como experiencias free-to-play; sin embargo, se volvieron peligrosos tras recibir una actualización.

El primer detenido por los ataques de malware en Steam es un jugador de 21 años

Un usuario de Steam que cazaba a jugadores desprevenidos

Wilkins y el resto de su grupo criminal se dedicaban a promocionar los juegos infectados con malware en diversas redes sociales y otras plataformas, como Discord y LinkedIn. De esta forma, captaban la atención de miles de personas y algunos jugadores desprevenidos caían en el engaño.

La policía rastreó a Wilkins luego de que se comunicará con un desarrollador no identificado. Usaba el nombre de usuario Sibel.eth para comprar software ilegal y robar información de los usuarios de Steam. La investigación revela que el acusado gastó parte de sus ganancias en más de 150 tarjetas de regalo para diversos servicios, incluyendo Uber Eats.

Con esta información, las autoridades rastrearon las transacciones hechas con criptomonedas y colaboraron con Uber para encontrar la dirección de Wilkins. Durante su detención, la policía incautó varias computadoras, que sirvieron para corroborar sus crímenes en Steam.

Esta semana, Wikins compareció ante el tribunal federal de Fort Lauderdale. De ser declarado culpable, podría pasar hasta 10 años en prisión por estafar a los usuarios de Steam.

Los ataques de malware en Steam siguen a la orden del día

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