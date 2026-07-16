Nintendo está cocinando varias sorpresas para los fanáticos de The Legend of Zelda. Además del remake de Ocarina of Time y una película live-action de las aventuras de Link, la compañía cumplirá otro sueño de los jugadores con el apoyo de Hasbro.

Por medio de un comunicado, las compañías anunciaron una nueva alianza que alegrará a los fans de The Legend of Zelda. Anteriormente, las compañías ya habían colaborado para lanzar coleccionables, juegos de mesa y demás productos de reconocidas IP de videojuego, entre ellas Super Mario Bros.

Ahora, Nintendo y Hasbro trabajarán otra vez juntos para consentir a los fanáticos de The Legend of Zelda con una nueva línea de coleccionables que será revelada pronto.

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Nintendo y Hasbro reafirman alianza para lanzar nueva línea de coleccionables de The Legend of Zelda

Hasbro es conocida por sus líneas de juguetes y juegos de mesa que, en ocasiones, tiene colaboraciones con licencias importantes, incluyendo franquicias de videojuegos. En años recientes, ha lanzado varios productos temáticos de las sagas de Nintendo que han sido muy bien recibidos por los jugadores.

Ahora, las compañías volverán a colaborar para lanzar productos especiales para los fanáticos de The Legend of Zelda. Esto será posible gracias a que Hasbro ganó la licencia para hacer juguetes, como figuras de acción, y más productos de la franquicia de Nintendo.

La alianza iniciará en algún momento de 2027, pero los jugadores no tendrán que esperar hasta el próximo año para conocer algunos de los coleccionables que las empresas están preparando. Durante San Diego Comic-Con 2026, Hasbro revelará 3 figuras de 15 cm de personajes de la saga. Por ahora, sólo sabemos que estarán inspiradas en la próxima película live-action.

Las figuras se revelarán entre el 23 y el 26 de julio, días en que se llevará a cabo la importante convención. Gracias al acuerdo, Hasbro también podría lanzar juegos de mesa, peluches y otro tipo de productos inspirados en las aventuras de Link y Zelda.

Hasbro lanzará figuras y demás productos basados en The Legend of Zelda

Billy Lagor, presidente de la división de juguetes y juegos de mesa de Hasbro, celebró el acuerdo con Nintendo, pues les permitirá trabajar con una de las franquicias más importante de los videojuegos y el entretenimiento en general.

“La franquicia The Legend of Zelda ha cautivado a los fans durante décadas gracias a su rica historia, sus personajes inolvidables y su constante sensación de descubrimiento", explicó el ejecutivo. “Al combinar la icónica narrativa de Nintendo con el liderazgo de Hasbro en juegos de acción y rol, ofrecemos juguetes que invitan a los fans a jugar, explorar y forjar sus propias aventuras épicas”.

A lo largo de su historia, The Legend of Zelda ha tenido infinidad de coleccionables y varias líneas de juguetes; sin embargo, los fanáticos han esperado durante años por más productos que le hagan justicia al enorme legado de la saga.

2027 será un año clave para The Legend of Zelda

Sin duda, estamos en uno de los mejores momentos para ser fanáticos de The Legend of Zelda. Sus más recientes videojuegos fueron un éxito y todos están a la espera del remake de Ocarina of Time, uno de los títulos más relevantes de la saga. El juego para Switch 2 aún no tiene fecha de estreno, pero es un hecho que llegará en 2026.

Dicho lanzamiento servirá como una antesala para la llegada de la franquicia a los cines. La adaptación live-action protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason es uno de los proyectos más importantes de Nintendo para 2027.

El próximo año también será clave para la saga debido a la nueva colaboración con Hasbro. A partir de 2027, la compañía lanzará diversos productos temáticos y su acuerdo con Nintendo se extenderá por varios años.

El remake de Ocarina of Time y la película live-action son los próximos proyectos importantes de The Legend of Zelda

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