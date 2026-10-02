La temporada de Halloween ya comenzó en GTA Online y Rockstar Games preparó una serie de actividades especiales para que los jugadores de San Andreas puedan obtener más GTA$ y RP durante las próximas semanas. Entre las principales novedades se encuentran bonificaciones de hasta el triple de recompensas, actividades relacionadas con la festividad y diferentes prendas gratuitas.

Las promociones estarán disponibles de manera escalonada hasta el 4 de noviembre, por lo que habrá nuevos desafíos y artículos para conseguir cada semana. Además, quienes completen todos los desafíos semanales de octubre podrán obtener una bonificación adicional de GTA$2,000,000.

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Gana más GTA$ y RP en actividades de Halloween

Durante este periodo habrá varias actividades con recompensas aumentadas. Los objetivos de la oficina de fianzas, los trabajos de patrulla, las guerras comerciales de ovnis y la búsqueda de calabazas de Halloween entregarán el doble de GTA$ y RP hasta el 4 de noviembre.

Por otro lado, algunas actividades ofrecerán el triple de GTA$ y RP, incluyendo la Súper Serie del Sur de San Andreas, las partidas de supervivencia de Halloween, la Serie de carreras de la comunidad y los modos Homicida.

También regresará Fantasmas al descubierto, actividad en la que los jugadores deberán localizar apariciones sobrenaturales por San Andreas. Esta vez otorgará el doble de GTA$ y quienes consigan fotografiar a los diez espíritus recibirán la chamarra Fantasmas al descubierto.

La celebración también traerá de vuelta algunos de los elementos más reconocibles de Halloween en GTA Online, entre ellos el clon homicida, el coche fantasma y las plantas de peyote.

The streets of Los Santos are crawling with creepy apparitions, paranormal visions, and more this Halloween season.



Get 3X GTA$ and RP in Halloween Survivals, an extra GTA$2M bonus for completing all Weekly Challenges, and more in GTA Online: https://t.co/URNAjsz3qp pic.twitter.com/zF2DJu3F79 — Rockstar Games (@RockstarGames) October 1, 2026

Estos son los desafíos de octubre en GTA Online

Rockstar también preparó una serie de objetivos semanales con recompensas especiales. Estos son los desafíos disponibles durante octubre:

Hasta el 7 de octubre: completa 2 objetivos de la oficina de fianzas para recibir la máscara de calavera vintage verde y GTA$100,000

Del 8 al 14 de octubre: gana 2 modos Adversario para conseguir la máscara de calavera brillante rosa y GTA$100,000

Del 15 al 21 de octubre: gana 3 carreras para obtener el enterizo esqueleto neón naranja y GTA$100,000

Del 22 al 28 de octubre: completa todas las oleadas de una partida de supervivencia para recibir el conjunto Intruso espacial gris y GTA$150,000

Del 29 de octubre al 4 de noviembre: supera 10 oleadas de una partida de supervivencia sin morir para conseguir el disfraz Homicida payaso y GTA$250,000

Quienes completen todos los desafíos semanales de octubre recibirán además GTA$2,000,000.

Obtén toda esta ropa de Halloween gratis

Al jugar GTA Online durante estas semanas podrás desbloquear diferentes prendas y accesorios relacionados con Halloween sin costo adicional. Los regalos estarán disponibles durante periodos específicos:

Hasta el 7 de octubre: camiseta Masacre de porristas 3

Del 8 al 14 de octubre: camiseta Cuchillo de medianoche

Del 15 al 21 de octubre: camiseta Carnicería y otras aficiones

Del 22 al 28 de octubre: máscara Demonio tecnológico

Del 29 de octubre al 4 de noviembre: máscara de calavera vintage café y mochila de paracaídas de Halloween

¿Cuáles son los descuentos en vehículos?

La celebración también incluye descuentos en una amplia selección de vehículos. Hasta el 7 de octubre habrá 30% de descuento en los siguientes modelos:

Declasse Vigero ZX

Sea Sparrow

Nagasaki Buzzard

Lampadati Komoda

Western Powersurge

Benefactor Schlagen GT

Ocelot Ardent

Nagasaki ultraligero

Grotti Brioso 300

Además, hasta el 4 de noviembre se aplicará 40% de descuento en los vehículos de temática más relacionada con Halloween:

LCC Sanctus

Albany Brigham

Albany Lurcher

Albany Fränken Stange

Declasse Tornado desgastado

Hay recompensas adicionales para miembros de GTA+

Los suscriptores de GTA+ también tendrán acceso a recompensas especiales. Hasta el 7 de octubre podrán reclamar el Pegassi Horus, mientras que a partir del 8 de octubre estará disponible la moto Pegassi Oppressor con la pintura de diseño Calaveras, además de otros regalos relacionados con Halloween.

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