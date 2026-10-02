Dan Houser es uno de los nombres más relevantes de la industria; no es una exageración al tener en cuenta que es uno de los cofundadores de Rockstar Games, la casa de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Pero a pesar de su profunda conexión con estas franquicias, recientemente reveló que aún no ve el trailer extendido de GTA VI.

Más impresionante aún, el veterano guionista confiesa que ni siquiera tiene planes de adquirir el nuevo videojuego de la saga ni otras propuestas de mundo abierto. Habló sobre el tema en una entrevista, y explicó sus motivos.

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Cofundador de Rockstar Games explica por qué no jugará GTA VI

Dan Houser, cofundador y vicepresidente de Rockstar Games, anunció que abandonaría su puesto en la compañía en marzo de 2020. La revelación llegó poco después de que el creativo se tomara un descanso en la primavera de 2019. Su hermano, Sam Houser, permanece en la empresa.

Tras su salida, el guionista ahora trabaja en Absurd Ventures, estudio fundado en 2023. En una entrevista reciente para Variety, habló sobre Grand Theft Auto VI y el género de los videojuegos de mundo abierto en general.

Durante la charla, Dan Houser confesó que, a pesar de que la serie Grand Theft Auto fue una parte central en su carrera, aún no ve la presentación oficial de GTA VI que se publicó a finales de agosto a través de Netflix. Y sí, tuvo una buena razón para ignorar uno de los eventos más importantes del verano.

“Aún no lo he visto. Intenté evitarlo porque siempre trato de alejarme de todo aquello que pueda distraerme o perturbar mi creatividad. Y dado que dedico mucho tiempo a crear juegos de mundo abierto, y el resto de mi tiempo consciente a buscar formas innovadoras de comercializarlos, no necesito ver lo que hacen los demás”, dijo el desarrollador.

Se podría decir que Dan Houser se encuentra en el grupo minoritario que ignoró la presentación del sandbox. De acuerdo con los datos, el adelanto de casi 30 minutos superó las 30 millones de visitas en sólo 4 días tras su debut en Netflix, y se convirtió en el lanzamiento más popular en la plataforma de streaming en su semana de estreno.

En este momento, el trailer extendido ya acumula 29 millones de reproducciones en YouTube. Grand Theft Auto VI debutará el 19 de noviembre de 2026, y seguramente acaparará los titulares en su estreno. Será interesante descubrir si Dan Houser logra escapar de toda la atención mediática que atraerá el título de Take-Two Interactive.

Dan Houser confiesa que aún no ve el trailer oficial de Grand Theft Auto VI

Dan Houser tampoco juega títulos de mundo abierto

Actualmente, el antiguo guionista de Rockstar Games trabaja en varias franquicias multimedia en su estudio Absurd Ventures, y ya publicó varios cómics y novelas. También sigue vinculado con la industria del gaming, pues en este momento trabaja en 2 videojuegos basados en esas sagas.

“Uno es una comedia de mundo abierto que intenta centrarse en el humor y la memoria de los personajes (…) El otro es un título de ciencia ficción distópica sobre el desarrollo de un videojuego que salió terriblemente mal y sobre una IA rebelde que ganó consciencia”, comentó el desarrollador.

Además de no tener planes de jugar Grand Theft Auto VI, Dan Houser explica que intenta alejarse de otros juegos de mundo abierto. ¿El motivo? Cuando los prueba, siempre termina por analizar cómo se hicieron.

“Cuando juego, casi puedo analizar las fortalezas y debilidades del equipo en tiempo real, y eso me distrae. Siempre pienso: “bueno, su equipo de animación es flojo, pero creo que el diseño del juego es fantástico’ y ‘ah, puedo imaginarme esa reunión cuando discutieron esta característica’”, comentó el cofundador de Rockstar Games.

Para su suerte, Dan Houser dice que jamás tuvo que “ser la persona que entiende lo que hacen los demás”, por lo que es innecesario que juegue otros títulos de mundo abierto para intentar tomar prestado algunos elementos de ellos. En general, pretende alejarse de cualquier cosa que crea que pueda influenciarlo demasiado.

“Cuando empezamos a trabajar en Red Dead Redemption, no volví a ver ningún western. De hecho, no vi Los Soprano hasta después de dejar Rockstar. Vi un episodio porque mi novia (ahora mi esposa) y yo vimos el final en vivo. No había visto nada antes. Y luego lo vi todo durante la pandemia. Y estoy agradecido. Es tan bueno que habría trastocado todo lo que hacía en GTA si lo hubiera visto en aquel momento”, reconoció.

Dan Houser no quiere dejarse influenciar por otros juegos de mundo abierto

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones de Dan Houser?

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