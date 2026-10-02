Dragon Ball: Sparking! ZERO está lejos de ser perfecto, pero aun así es uno de los mejores juegos de la franquicia en la historia reciente gracias a su enorme reparto de personajes y sus mecánicas de lucha que respetan el legado de la serie Budokai Tenkaichi. Aquellos que todavía no se animan a comprarlo, una nueva oferta de Steam les hará cambiar de opinión.

Efectivamente, el videojuego de Spike Chunsoft tiene descuento en la tienda de Valve como parte de una venta especial de tiempo limitado. Los jugadores de PC deben actuar rápido, pues en este momento es posible adquirirlo casi a mitad de precio gracias a la promoción.

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Dragon Ball: Sparking! ZERO tiene 40% de descuento y cuesta $30 USD

A principios de octubre, Steam puso en marcha su ya tradicional venta de otoño. Gracias a la edición de 2026, es posible encontrar decenas de videojuegos, grandes y chicos, a precios accesibles. Los fanáticos del anime estarán contentos de saber que múltiples títulos de la saga de Akira Toriyama tienen descuento.

El gran protagonista de esta oferta es Dragon Ball: Sparking! ZERO, el más reciente videojuego AAA de la franquicia. Esta entrega debutó a finales de octubre de 2024, y fue del agrado de la inmensa mayoría de los jugadores. Además de ya vender más de 5 millones de copias, presume una puntuación promedio de 81 en Metacritic.

En definitiva, es un título que todo fan de la serie de Toei Animation debe tener en su colección. Eso es ahora más fácil gracias a que este momento tiene 40% de descuento en PC, así que los jugadores pueden adquirirlo por la baja cantidad de $29.99 USD, lo que en México se traduce en $425.40 USD.

Si bien Dragon Ball: Sparking! ZERO tuvo 50% de descuento en Steam a principios de este año, en aquel momento su precio base era más alto. Así pues, gracias a esta oferta de tiempo limitado alcanzó su costo histórico más bajo, lo que significa que jamás había estado tan barato.

Es importante reiterar que lo anterior corresponde a la versión básica, que sólo incluye el juego. Por suerte, las ediciones de lujo también forman parte de esta promoción especial.

La Dragon Ball: Sparking! ZERO - Super Limit-Breaking NEO Edition, que incluye la más reciente expansión que da acceso a más de 30 personajes adicionales como el Super Androide #17, Tao Pai Pai, Vegeta GT y Uub, tiene 25% de descuento y se vende por $60 USD, es decir, $854.25 MXN.

Por último, la Legendary Edition, que contiene todo lo anterior y el pase de temporada con más de 20 luchadores extra provenientes de Dragon Ball Super: Super Hero y Dragon Ball Daima, también está sujeto a una rebaja de 25% y cuesta $1281.75 MXN. La oferta para todas las ediciones estará disponible hasta el 8 de octubre de 2026.

Dragon Ball: Sparking ZERO tiene 40% descuento en PC y jamás había estado así de barato en Steam

Otros videojuegos de Dragon Ball tienen hasta 85% de descuento en PC

Si bien Dragon Ball: Sparking! ZERO es el título de la franquicia más llamativo de esta venta especial debido a que su lanzamiento apenas tuvo lugar hace un par de años, otros videojuegos inspirados en el anime también redujeron su precio gracias a esta promoción de tiempo limitado.

Los entusiastas de las experiencias competitivas deben prestar atención, pues Dragon Ball FighterZ, uno de los mejores títulos de lucha de la historia, tiene 84% de descuento en Steam y actualmente se vende sólo $129.44 MXN; una vez más, se trata de la edición base sin contenidos descargables.

Por su parte, los fanáticos de las experiencias de rol tienen que saber que Super Dragon Ball Heroes World Mission, una experiencia de estrategia inspirada en el famoso juego de cartas del mismo nombre, tiene 90% de descuento y está disponible por la baja cantidad de $130 MXN.

Dragon Ball Z: Kakarot, el popular RPG que resume todos los arcos del anime, tiene una rebaja de 25% y en este momento es posible adquirirlo por $246.75 MXN. Finalmente, Dragon Ball Xenoverse 2 tiene 75% de descuento y únicamente cuesta $67.25 MXN. Al considerar que su secuela llegará en 2027, ahora es buen momento para hacerse con él.

Estos son los juegos de la franquicia que tienen los mejores descuentos en la venta de otoño de Steam:

Dragon Ball: Sparking! ZERO ― $425.40 MXN

Dragon Ball Xenoverse 2 ― $67.25 MXN

Dragon Ball Z: Kakarot― $246.75 MXN

Dragon Ball FighterZ ― $129.44 MXN

Dragon Ball: The Breakers ― $47.85 MXN

Super Dragon Ball Heroes World Mission ― $130 MXN

Juegos de Dragon Ball están en oferta en Steam, y algunos tienen más de 80% de descuento

Pero cuéntanos, ¿cuál título planeas comprar? ¿Planeas adquirir al sucesor espiritual de Budokai Tenkaichi? Déjanos leerte en los comentarios.

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