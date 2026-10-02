PlayStation Plus está lejos de ser perfecto, pero aun así es una opción relativamente económica para conseguir “gratis” muchos títulos cada mes. Ya conocemos la alineación de títulos que estarán disponibles para descargar en PS4 y PS5 durante octubre, pero algunos jugadores no podrán disfrutar una de las incorporaciones más llamativas.

Como ya es tradición, se ofrecerán 3 juegos durante el presente mes. A pesar de que estamos en la previa de la temporada de Halloween, los títulos de terror brillan por su ausencia. Aun así, los fans pueden conseguir un FPS con una temática oscura. La mala noticia es que dicha propuesta no estará disponible en todo el mundo.

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Fans critican a Sony por cambiar uno de los nuevos juegos gratuitos de PS Plus

A finales de septiembre, la compañía japonesa reveló que los suscriptores de PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) podrán conseguir sin cargo extra los siguientes videojuegos: Earth Defense Force: World Brothers 2, F1 25 y Hunt: Showdown 1896. Estas experiencias estarán disponible en el servicio a partir del 6 de octubre.

En definitiva, la alineación de este mes está lejos de ser estelar. Si bien F1 25 será de agrado de los fanáticos de los simuladores deportivos, ciertamente no es una propuesta que genere emoción entre los jugadores ajenos al automovilismo. Por su parte, Earth Defense Force: World Brothers 2 es una aventura de acción relativamente desconocida.

Con esto mente, se podría argumentar que el regalo más importante para octubre de 2026 es Hunt: Showdown 1896, un popular shooter de extracción que combina elementos PvE con mecánicas PvP. A pesar de tener más de 6 años sobre sus espaldas, aún mantiene una comunidad muy fiel.

Y sí, este proyecto de Crytek es el único juego gratuito de PlayStation Plus para octubre que podría entrar en la categoría de terror. Lamentablemente, los jugadores de una región se quedarán con las ganas de conseguirlo a través del servicio de paga.

En dicho país, Hunt: Showdown 1896 será reemplazado por un juego que recibió críticas muy negativas. Hablamos de Hello Neighbor, una aventura de horror independiente creada por el estudio Dynamic Pixels (ahora conocido como Eerie Guest Studios).

Si bien el videojuego de horror indie logró crear una gran fanaticada y se convirtió en una especie de fenómeno entre los streamers y creadores de contenido, presenta muchos problemas. En este momento, el título tiene una calificación muy mediocre de 38 en Metacritic. Tampoco ayuda el hecho de que su versión original debutó en 2017.

Generalmente, Sony mantiene la paridad de contenido en sus servicios y lanzamientos, lo que permite a los fanáticos de todo el mundo acceder a los mismos beneficios; sin embargo, existen restricciones regionales que, en algunas ocasiones, obligan a la compañía a realizar cambios en determinados países.

Hello Neighbor reemplazará a Hunt: Showdown 1896 en PS Plus en Japón

Afortunadamente, los suscriptores de Latinoamérica y otras regiones pueden respirar tranquilos. Este cambio sólo se aplica en Japón, lo que significa que Hunt: Showdown 1896 seguirá disponible en PlayStation Plus en el resto del mundo. Solamente los jugadores nipones se quedarán con las ganas de disfrutar el FPS y tendrán que conformarse con Hello Neighbor.

Mientras los jugadores se quejan, PS Plus ofrece regalos adicionales

A pesar de que el cambio sólo se hará presente en Japón, la comunidad aprovechó la noticia para expresar su inconformidad por la alineación de juegos gratuitos que estará disponible en PS Plus Essential y el resto de niveles a lo largo de octubre.

“De alguna manera, lograron empeorarlo. Normalmente soy de los que alaban los juegos de PS Plus, pero lo de este mes simplemente no es bueno”, comentó un jugador en Internet. “No puedo creer que Sony encontró una forma de crear la peor alineación”, dijo otro. “Bueno, al menos es un juego de terror”, dijo otro con respecto al cambio.

Por el momento, Sony guarda silencio sobre la razón por la que decidió reemplazar uno de los juegos de PlayStation Plus en Japón. El país del Sol Naciente atraviesa por una racha negativa, pues la compañía también aplicó allí nuevas restricciones para comprar un PS5 Pro por culpa de la escasez de consolas que afecta a la región.

Si bien muchos suscriptores japoneses estarán decepcionados con el cambio, al menos el servicio de suscripción ofrece regalos adicionales para apaciguar el descontento. Los usuarios que tengan una membresía podrán obtener artículos especiales inspirados en la película Spider-Man: Brand New Day, así como recompensas para múltiples juegos multijugador.

PS Plus Japón regalará estos 3 juegos a los suscriptores durante octubre de 2026

Pero cuéntanos, ¿te hubiera gustado que Hello Neighbor ocupara el lugar de Hunt: Showdown 1896 también en Occidente? ¿Qué opinas de la alineación de octubre?

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