La espera por Halo: Campaign Evolved por fin terminó y algunos jugadores ya lo están disfrutando gracias al acceso anticipado. La aventura original del Master Chief regresó totalmente renovada y con nuevo contenido, para demostrar una vez más su legado y cómo reinventó los FPS para siempre.

Si ya estás disfrutando el título o planeas hacerlo a inicios de la próxima semanas, debes saber que esconde una valiosa pista sobre el futuro de la franquicia de XBOX y Halo Studios en un final secreto. Sin spoilers, te decimos cuántos finales tiene Halo: Campaign Evolved y cómo desbloquearlos para que descubras la sorpresa por ti mismo.

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¿Cuántos finales tiene Halo: Campaign Evolved y cómo desbloquearlos?

Como te comentamos, Halo: Campaign Evolved ya está disponible para quienes adquirieron la Premium o la Collector Edition del título. El shooter llegará a las manos de todos los jugadores el próximo 28 de julio, día en que estará disponible para PS5, XBOX Series X|S, XBOX Game Pass y PC. Gracias a la acceso anticipado y a las reseñas, sabemos que el shooter tiene varios finales.

El primero de ellos es el que la mayoría de fans ya conocen: el final estándar del título original que Halo Studios recreó a la perfección. Para desbloquearlo, basta con que superes la misión final de la campaña, llamada Las Fauces (The Maw).

Si eres un fanáticos observador, notarás que el final no es exactamente igual al de Halo: Combat Evolved, el juego de 2001. Los desarrolladores hicieron un pequeño, pero importante cambio en Halo: Campaign Evolved. No te diremos de qué se trata para evitar arruinarte la sorpresa, pero toma en cuenta que es una pista de lo viene en camino para la saga.

Por otro lado, Halo: Campaign Evolved también tiene un final secreto que da una pista más sobre el futuro de la franquicia de XBOX. Para desbloquearlo, sólo hay que cumplir un objetivo: acabar la campaña en la dificultad Legendaria.

Se trata de un reto considerable, pues se necesita de muy buenas habilidades de combate para superar las misiones más complicadas del título. Al hacerlo, desbloquearás una escena secreta que revela los planes de Halo Studios. Si quieres saber de qué se trata, sigue leyendo, pero te advertimos que hay spoilers.

Halo: Campaign Evolved tiene 2 finales que dan un vistazo al futuro de la saga

¿Qué revelación hace el final secreto de Halo: Campaign Evolved?

En caso de que no lo recuerdes, varios reportes asegura que Halo: Campaign Evolved es sólo el inicio de una serie de remakes que traerán de regreso la trilogía original de la saga. Supuestamente, Halo Studios está planeado nuevas versiones de Halo 2 y Halo 3, pero por ahora no lo ha confirmado directamente.

Lo interesante es que ambos finales de Halo: Campaign Evolved dan pistas sobre que el remake de Halo 2 se hará realidad tarde o temprano. El final normal del juego incluye una escena panorámica donde se ve el 343 Guilty Spark, lo que conecta con la secuela.

Por su parte, el final secreto revela una escena donde vemos al sargento Johnson, quien hace una atractiva invitación a los jugadores: “Nos vemos en la secuela”, afirma el personaje en el segundo final. Este guiño nostálgico es otra pista de que habrá más remakes de la saga.

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