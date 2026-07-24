Luego de semanas de rumores, la noticia más esperada por los fans del futbol mexicano se confirmó: la Liga BBVA MX está de regreso en EA Sorts FC 27 tras años de ausencia.

Hace unos momentos, se hizo oficial el retorno del campeonato mexicana a la franquicia de videojuegos de futbol más popular del mundo.

La última vez que el campeonato mexicano de primera división estuvo en la franquicia de Electronic Arts fue en la temporada 2021-2022, cuando todavía se llamaba FIFA.

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La Liga BBVA MX regresa a EA Sports FC 27. ¿Tendrá a todos los equipos?

Hace unos momentos, la cuenta oficial de X de la Liga BBVA MX publicó un video que confirma el regreso oficial del campeonato mexicano de primera división a EA Sports FC 27.

El torneo mexicano es una de las novedades para la edición de este año. De acuerdo con la información oficial, la Liga MX estará en su totalidad en el juego principal, EA Sports FC 27, y también en su variante para móviles, FC Mobile en fecha posterior.

El anuncio confirma que los 18 equipos de la primera división de México tendrán licencia oficial, así que no habrá equipos genéricos debido a acuerdos de exclusividad con otras franquicias, como pasa con la Serie A de Italia.

La última vez que la Liga MX estuvo en la franquicia de EA fue en FIFA 22. ¿Por qué se fue?

Han pasado 4 años desde que la Liga MX dejó la franquicia de EA Sports. Su última aparición fue en FIFA 22 (la IP todavía tenía el acuerdo con la federación de futbol).

Sin embargo, los representantes de la liga mexicana, liderados por Mikel Arriola, celebraron un inesperado acuerdo de exclusividad con eFootball, la franquicia de Konami que heredó el legado de Pro Evolution Soccer.

Aunque tenía los 18 equipos y algunos estadios con licencia, como el Estadio Azteca y el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas de la UNAM, la ausencia de un modo de campeonato realista jugó en contra y los fans pidieron el regreso a la IP de EA.

Tras 4 años, y al no renovar con Konami, la Liga BBVA MX formará parte de la franquicia de futbol más grande del mundo.

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