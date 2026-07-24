Los precios se convirtieron en un tema delicado en la actualidad de la industria; no es para menos, pues las consolas son más caras que nunca por culpa de la crisis de componentes. Los juegos van por el mismo camino, y todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que suban de costo. Y sí, GTA VI no será el estreno más caro de 2026.

Grand Theft Auto VI se perfila para ser el lanzamiento más importante de la década, así que era totalmente comprensible que la comunidad se preguntara durante meses cuánto sería necesario pagar para disfrutarlo. Durante mucho tiempo, se especuló que su edición básica podría superar fácilmente los $100 USD.

La situación dista de ser tan catastrófica, pero algo es cierto: la obra de Rockstar Games está lejos de ser económica, pues será más cara que el promedio de los títulos AAA. Eso sí, incluso su versión más cara resulta más económica que las nuevas entregas de 2 de las franquicias más grandes del mundo.

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EA Sports FC 27 es hasta 50% más caro que GTA VI Ultimate Edition

Después de meses de especulación, Rockstar Games finalmente confirmó que GTA VI estará disponible por $79.99 USD en su edición básica para XBOX Series X|S y PlayStation 5. Es un precio que lo sitúa en el mismo estándar que intentó impulsar Mario Kart World de Nintendo Switch 2 en 2025.

Por su parte, la Ultimate Edition, que da acceso a tiendas exclusivas y mucho contenido cosmético, es notablemente más cara porque se ofrece por $99.99 USD. Muchos jugadores arremetieron contra Rockstar Games y Take-Two Interactive por bloquear material que, en la opinión de la comunidad, debería estar disponible en el juego base.

Es evidente que Grand Theft Auto VI es muy costoso, pero es más económico en comparación con los próximos proyectos de Electronic Arts y 2K.

Esta semana, conocimos los primeros detalles de EA Sports FC 27, la más reciente entrega de la franquicia deportiva que, en esta ocasión, presentará a Kylian Mbappé en la portada. El título se ofrecerá en 3 versiones: la edición estándar, la Ultimate Edition y la Ultimate Plus Edition.

Ésta última sorprendió para mal a la comunidad, pues tiene un precio excesivo de $149.99 USD, lo que significa que es 50% más cara que la versión más lujosa de GTA VI. Este paquete incluye 7 días de acceso anticipado, 5 pases de temporadas premium, 10,000 FC Points y otras recompensas.

La Standard Edition y la Ultimate Edition de EA Sports FC 27 cuestan $69.99 USD y $99.99 USD, respectivamente, convirtiéndose así en las opciones más “económicas” para disfrutar el videojuego deportivo.

Quizás la peor parte es que la Ultimate Plus Edition del simulador de futbol sólo es una oferta de tiempo limitado. Esto quiere decir que únicamente estará disponible del 23 de julio al 31 de agosto de 2026, lo que genera un sentimiento de FOMO. La reacción de la comunidad fue exactamente la que se podía esperar, pues decenas de jugadores criticaron a Electronic Arts.

EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition cuesta $150 USD en todas las plataformas

Take-Two Interactive también lanzará una versión muy costosa de otro juego

En comparación, el precio de $100 USD de Grand Theft Auto VI no luce tan mal; sin embargo, Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar Games y 2K, también juguetea con la posibilidad de cobrar hasta $150 USD en sus próximos lanzamientos.

Lo que pasa es que NBA 2K27, la próxima entrega de la serie de basquetbol, seguirá el mismo ejemplo de EA Sports FC 27 y se lanzará este año con 3 versiones: Standard Edition, Ultimate Edition y Ultra Edition. Como muchos ya habrán adivinado, la última edición es notablemente más cara que GTA VI.

En específico, la Ultra Edition tiene un precio bastante elevado de $149.99 USD en PS5, XBOX Series X|S y PC. Esta versión incluye todo el contenido de las ediciones anteriores, así como 35,000 VC adicionales, un Pase Pro de la Temporada 1, el Pase Pro de la Temporada de Verano y otros extras.

Debido a que 2 de los publishers más importantes de la industria ahora ofrecen ediciones premium que alcanzan los $150 USD, la comunidad teme que otras compañías sigan los mismos pasos y suban el precio de las versiones de lujo de sus próximos lanzamientos. En el peor de los casos, se podría convertir en un nuevo estándar, al menos para franquicias deportivas.

En cuanto a NBA 2K27, Victor Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose son los atletas que adornarán las portadas de las diferentes versiones. El juego se lanzará el próximo 4 de septiembre de 2026, aunque el periodo de acceso anticipado abrirá sus puertas el 26 de agosto.

NBA 2K27 es otro juego que alcance los $150 USD con su versión más cara

Finalmente, EA Sports FC 27 llegará a las tiendas un poco después: el 25 de septiembre, mientras que su early access tendrá lugar el 18 de septiembre.

Pero dinos, ¿qué opinas de estos precios? ¿Crees que más juegos lanzarán ediciones de $150 USD? Déjanos leerte en los comentarios.

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