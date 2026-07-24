Los fanáticos de Halo están de fiesta, pues la franquicia por fin está de regreso con un nuevo lanzamiento. El estreno de Halo: Campaign Evolved es motivo de festejo para muchos, pues trajo de vuelta uno de los mejores juegos de XBOX y, además, llegó acompañado de fabulosos regalos.

Si eres fan de la franquicia y disfrutarás este remake, debes saber que puedes conseguir gratis geniales recompensas temáticas. Toma en cuenta que forman parte de una promoción que sólo estará disponible por tiempo limitado, así que debes ser rápido para no perdértelas. A continuación, te decimos cómo conseguirlas antes de que sea demasiado tarde.

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Halo: Campaign Evolved llegó con un atractivo regalo para los fans de la saga

Desde esta semana, Halo: Campaign Evolved ya está disponible para algunos jugadores gracias al acceso anticipado. La buena noticia es que puedes reclamar gratis una de las llamativas recompensas sin importar si ya estás disfrutando el título o si lo harás a partir de la próxima semana.

Por tiempo limitado, puedes obtener sin costo Stream of the Crop, un aspecto especial para la armadura Mark V del Master Chief. Por si no lo sabes, Halo: Campaign Evolved te permite personalizar la apariencia del protagonista con skins que no afectan la jugabilidad.

Stream of the Crop es uno de los tantos aspectos que existen para el Master Chief, pero lo atractivo es que puede ser tuyo totalmente gratis. Para ello, basta que completes una dinámica en Twitch, la popular plataforma de streaming de Amazon.

Twitch Drops es una forma para que los espectadores desbloqueen contenido para sus juegos favoritos sin costo adicional. Halo: Campaign Evolved es el protagonista de su campaña más reciente, así que deberás usar el servicio para conseguir el articulo cosmético.

Sólo debes iniciar sesión en tu cuenta de Twitch o crear una en caso de que no la tengas. Posteriormente, debes vincularla con tu cuenta de Halo Waypoint, plataforma dedicada a todo lo relacionado de la franquicia. Ya por último, deberás ver 2 horas de transmisión de creadores de contenido fanáticos de la saga, como RealLifeSpartan, UberNick, entre otros que encontrarás en los términos de la campaña, en Twitch.

Esta campaña especial ya está disponible para los usuarios de la plataforma de streaming, pero toma en cuenta que sólo estará disponible por unos días. Tienes hasta el 4 de agosto para cumplir los requisitos y obtener el skin Stream of the Crop.

Hay más recompensas gratuitas para el remake de Halo

Halo Studios y XBOX prepararon más sorpresas para todos los jugadores que planean disfrutar Halo: Campaign Evolved en los próximos días. Una de ellas es una skin para el Master Chief que conmemora el 25.° aniversario de la marca de videojuegos.

Dicha recompensa también estará disponible gratis para todos los jugadores, pero a partir del próximo 28 de julio, día del debut oficial del shooter. Las compañías también están obsequiando el aspecto Sandstone Ancient, que se puede conseguir en Halo Waypoint.

Para hacerlo, basta con iniciar sesión, vincular la cuenta de la plataforma donde juegas (PlayStation, XBOX o Steam) y usar el código L563-J46G-PZN1-SBF2-AXN6 en la sección de canjeo de la página.

La skin del 20.° aniversario de XBOX para el Master Chief estará disponible gratis para todos

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