La temporada de conferencias sigue su curso y está por concluir, y para finalizar, llegó el turno de Microsoft para emocionar a la comunidad. Durante el XBOX Games Showcase 2026, vimos un nuevo adelanto Halo: Campaign Evolved, la versión remasterizada del clásico FPS de 2001.

Microsoft mostró este título hace algunos meses; en aquel entonces, se desconocía la fecha de lanzamiento y otros detalles. La compañía aprovechó su evento en vivo para compartir mucha información, y los fanáticos estarán felices de saber que este relanzamiento será mucho más que un lavado de cara.

Video relacionado: La caída de Halo, ¿qué salió mal tras la salida de Bungie?

¿Halo: Campaign Evolved incluirá mucho contenido nuevo?

Como es de esperar, el atractivo principal de esta nueva versión son los gráficos renovados que llevan el shooter del primer XBOX a la modernidad. Eso es apenas la punta del iceberg, pues el relanzamiento incluirá contenido inédito que expandirá la aventura original.

Halo: Campaign Evolved también dará acceso a Operation: METEORITE, una historia totalmente original que estará conformada por 3 misiones inéditas. Aquí, los jugadores seguirán una aventura nunca vista protagonizada por el Master Chief y el Sargento Johnson.

Esta campaña incluirá nuevas variantes de enemigos, armas que aparecieron hasta las entregas posteriores de la franquicia, ubicaciones adicionales y más contenido original. La historia se desarrolló en colaboración con Troy Denning.

Recordemos que este relanzamiento sólo incluye la campaña, así que los fanáticos no deberían esperar el popular modo multijugador. No te contamos más, a continuación puedes encontrar el trailer oficial de Halo: Campaign Evolved:

¿Cuándo estará disponible Halo: Campaign Evolved?

Durante la presentación, el gigante de la tecnología dio a conocer que Halo: Campaign Evolved estará disponible el próximo 28 de julio de 2026 para Xbox Series X|S, PC y, más sorprendentemente aún, PlayStation 5. Estamos ante un estreno de día 1, lo que significa que los suscriptores de Xbox Game Pass podrán jugarlo sin costo extra desde el primer momento.

Como es tradición, el título se venderá en múltiples versiones. Aquellos que reserven la Premium Edition de $69.99 USD y la edición de coleccionista de $199.99 USD recibirán, entre otros beneficios, un acceso anticipado de 5 días, lo que significa que podrán empezar a jugar desde el 23 de julio.

El remake de Halo: Campaign Evolved incluirá una nueva campaña

Comenta con nosotros, ¿planeas revisitar este clásico de FPS? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás encontrar más información sobre el resto de anuncios del XBOX Games Showcase 2026 si visitas este enlace.

Fuente