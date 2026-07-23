Steam Deck es la apuesta de Valve por el gaming portable en el nicho de mercado que abrió Nintendo Switch. A nivel tecnológico es una maravilla y su recepción fue muy buena, aunque no estuvo a la altura en ventas de una consola portátil. Sin embargo, una serie de tropiezos derrumbaron sus ventas.

Un nuevo reporte revela que el hardware de Valve atraviesa por un mal momento pues su desempeño en el mercado se vino abajo en los últimos meses.

Factores externos llevaron a Valve a tomar decisiones y esto ya tiene impacto en el mercado, según un análisis.

NO TE LO PIERDAS: Este bello juego con estilo anime y reseñas positivas desaparecerá de Steam, pero puedes conseguirlo gratis y conservarlo para siempre si lo reclamas ahora

Las ventas del Steam Deck cayeron 82% por esta razón

Las ventas de Steam Deck se vinieron abajo desde mayo, es lo que asegura un reporte de Boiling Steam (vía Wccftech) y no hay mayor culpable que las mismas decisiones de Valve.

De acuerdo con el análisis, las ventas de Steam Deck se mantuvieron estables durante 2025, pero todo cambió en la primera mitad de este año.

En mayo pasado, Valve anunció un aumento de precio en los modelos Steam Deck OLED que pasaron de $549 USD a $789 USD para la versión de 512 GB y de $649 USD a $949 USD para la de 1 TB.

Según la gráfica, este es el punto donde comenzó la debacle en las ventas del dispositivo. El desplome se estima en 82%.

Asimismo, se menciona que el hardware pasó de vender entre 11,00 y 18,000 unidades por semana a tan solo 1400 y 3000 para este mes.

El aumento de precio tuvo que ver con la crisis de los componentes necesarios para la fabricación del dispositivo y Valve no tuvo más opción que ajustar el costo, pero esto ya tuvo impacto a nivel comercial. La misma situación se presenta en la previa al debut de Steam Machine, sistema que no logrará venderse por menos de $1000 dólares.

Las ventas de Steam Deck se derrumbaron (imagen: Steam Boiling)

Valve también tomó otra decisión que afectó las ventas de su dispositivo

Mientras el aumento de precio tuvo efecto en las ventas del Steam Deck, otra decisión de Valve jugó en contra del sistema de la misma forma.

Según el análisis, el retiro de la versión con pantalla LCD, en su momento la más accesible, generó desinterés por la plataforma.

En diciembre de 2025, Valve anunció que ya no fabricaría más el modelo con pantalla LCD y se mantendría en el mercado hasta agotar existencias.

Este sistema fue el único que registró una disminución de precio tras la llegada del modelo OLED y su historial es el siguiente:

Comparativo de precios de Steam Deck LCD (USD)

Steam Deck LCD 64 GB

Precio de lanzamiento: 399 USD

Precio oficial con descuento: 349 USD (-12.5%)

Precio mínimo en oferta: 296.65 USD (-25.7% vs. lanzamiento)

Steam Deck LCD 256 GB

Precio de lanzamiento: 529 USD

Precio oficial tras la llegada de la OLED: 399 USD (-24.6%)

Precio mínimo en oferta: 319.20 USD (-39.7% vs. lanzamiento)

Steam Deck LCD 512 GB

Precio de lanzamiento: 649 USD

Precio oficial con descuento: 449 USD (-30.8%)

Precio mínimo en oferta: 336.75 USD (-48.1% vs. lanzamiento)

ENTÉRATE: Consigue gratis este juego de zombies en Steam por tiempo limitado antes del estreno de su esperada secuela

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente