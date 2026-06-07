El XBOX Games Showcase inició con todo. El evento de Microsoft arrancó con un avance espectacular de Gears of War: E-Day, uno de los regresos más esperados.

Vimos jugabilidad, fecha de lanzamiento y por fin llegó el anuncio más importante del día.

¿Será exclusivo de XBOX en consolas? La respuesta encantará a los fans de la marca norteamericana.

NO TE LO PIERDAS: “Es un juego hecho con IA”, acusan a SHIFT UP de usar inteligencia artificial en Stellar Blade: BLOOD RAIN

Asha Sharma anuncia la exclusividad de Gears of War: E-Day en el XBOX Games Showcase

Durante el inicio del evento de XBOX, se reveló un avance de jugabilidad de Gears of War: E-Day.

En él pudimos ver una secuencia que marca el comienzo de la invasión de los Locust y algunas partes de combate.

Aquí, todo se ve y se siente como el origen de la franquicia y no es para menos, ya que se trata de una precuela. El gore se mantiene, así como la mecánica de cobertura y las tradicionales secciones de combate contra hordas.

Luego, vino la esperada fecha de lanzamiento. Gears of War: E-Day debutará el próximo 6 de octubre.

Ahora bien, ¿en qué plataformas estará disponible? Fue entonces cuando apareció Asha Sharma, la actual jefa del negocio de videojuegos de Microsoft.

La directiva anunció que este lanzamiento representa el regreso de la marca y por eso decidieron que Gears of War: E-Day sea una exclusiva de consola para Xbox Series X|S.

Gears of War: E-Day ya no saldrá en PS5

Pese a que en su momento se reveló que Gears of War: E-Day llegaría a PS5 toda vez que la versión remasterizada del primer juego hizo lo propio, se dio por hecho su arribo a la consola de Sony.

Ahora, tras la llegada de la nueva administración que decidió escuchar la voz de los fans de la marca, se consideró que es momento de fortalecer la identidad y, para ello, necesitan exclusividades.

Por eso, hoy se hizo oficial que se canceló la versión de Gears of War: E-Day para PS5. El juego estará disponible en consola de manera exclusiva para Xbox Series X|S y hará lo propio en PC como parte del ecosistema de Microsoft.

También será lanzamiento de día 1 en Xbox Game Pass Ultimate.

Emergence Day. October 6, 2026. pic.twitter.com/FZPd6oJMe1 — Gears of War (@GearsofWar) June 7, 2026

ENTÉRATE: ¿Resident Evil Veronica será muy diferente al juego original? Insider revela uno de los cambios más radicales que haría Capcom | LEVEL UP

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.