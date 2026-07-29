La mayoría de los servicios de series y películas tienen un gran problema: sus catálogos son enormes y tienen tanto contenido que es abrumador descubrir novedades de calidad para disfrutar. HBO Max ya pensó en una solución a este inconveniente y pronto la ofrecerá gratis a sus suscriptores.

Seguramente, te ha pasado que en TikTok, Instagram y Facebook has visto avances de series o películas que te dejaron picado y que te ayudaron a descubrir nuevo contenido en Netflix, Disney+ y otros servicios de streaming. Pues bien, HBO Max apostará por una nueva función inspirada justo en TikTok para que sus suscriptores puedan encontrar contenido para ver, pero sin depender de plataformas externas como las redes sociales.

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HBO Max tendrá videos verticales al estilo TikTok para descubrir nuevo contenido

Con sus videos verticales y de formato corto, TikTok creó una revolución en la manera que consumimos contenido. Su popularidad dio paso a los Reels de Instagram y a los Shorts de YouTube, que permiten ver videos de todo tipo en poco tiempo. Una de las tendencias de este formato son las escenas de películas y series, que ayudan a muchas personas a decidir qué ver a continuación.

Ahora, HBO Max quiere seguir dicha tendencia para ayudar a sus usuarios a descubrir nuevas series y películas de su catálogo, pero sin salir de su aplicación. Warner Bros. Discovery presentó HBO Max Shorts, una nueva función que estará repleta de videos cortos en formato vertical basados en las producciones más populares de su servicio.

Plataformas como Netflix y Disney+ ya incorporan una función similar y está comprobado que los usuarios la utilizan para encontrar nuevas producciones de su interés. La sección de HBO Max Shorts se añadirá al menú principal de la aplicación del servicio. Los usuarios podrán ver trailers, fragmentos de series y películas, así como recomendaciones personalizadas según su historial en el servicio.

Cada video vertical tendrá opciones para iniciar la reproducción del contenido de manera directa o agregarlo a la opción "Mi lista" para poder disfrutarlo después. Warner Bros. Discovery explicó que utiliza un sistema de inteligencia artificial, que desarrolló internamente, para crear los videos cortos.

HBO Max Shorts es una nueva función que permitirá a los usuarios descubrir películas y series

“Ésta permite que los editores seleccionen y adapten contenido al formato vertical mediante algoritmos de aprendizaje automático que utilizan metadatos de cada escena para analizar miles de horas de producciones y sugerir los momentos más atractivos e impactantes para descubrir nuevos contenidos”, aclaró la compañía.

La elección de los videos también involucra trabajo humano, pues los editores de HBO Max se encargan de presentar momentos llamativos de series y películas para captar la atención de los espectadores, pero sin arruinarles las producciones con spoilers.

¿Cuándo debutará HBO Max Shorts?

Actualmente, HBO Max Shorts está en fase de pruebas y sólo está disponible de forma limitada. Warner Bros. Discovery experimenta con la función en Estados Unidos y, además, únicamente usuarios seleccionados de dispositivos con iOS pueden usarla.

Es cuestión de tiempo para que HBO Max Shorts llegue a más regiones y dispositivos. Se espera que esté disponible en todos los países donde el servicio opera y se pueda utilizar tanto en iOS como en Android. Por ahora, no hay una fecha estimada para su estreno en México y demás países de Latinoamérica.

La nueva función del servicio de streaming llegará paulatinamente a más regiones

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