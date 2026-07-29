El género Soulslike sigue viviendo uno de sus mejores momentos. Aunque normalmente muchos reflectores apuntan a los proyectos de FromSoftware, un estudio logró sorprender en 2025 a millones de jugadores con una propuesta que destacó por su desafiante combate y su impresionante apartado visual.

Ahora, apenas unos días después de celebrar su primer aniversario, los responsables de Wuchang: Fallen Feathers confirmaron que la aventura continuará con una secuela y lo mejor es que el creador original será el encargado.

La secuela de Wuchang: Fallen Feathers está en camino

505 Games por fin anunció oficialmente que una secuela de Wuchang: Fallen Feathers está en desarrollo. El proyecto será realizado por Indolphinity, un nuevo estudio fundado por Xia Siyuan, creador de la propiedad intelectual, quien encabezará la dirección creativa de la nueva entrega.

Cabe mencionar que el anuncio llega después de que Digital Bros Group adquiriera los derechos de la franquicia a principios de este año. Aquella operación generó dudas entre los jugadores sobre el futuro de la serie, pero la nueva información confirma que el creador permanecerá al frente de la saga.

Según explicaron las compañías, 505 Games volverá a fungir como distribuidora global, mientras que Indolphinity se encargará del desarrollo creativo. Además, Digital Bros Group abrirá una sede en China para trabajar de forma más cercana con el equipo y garantizar que la identidad cultural de la franquicia se mantenga intacta.

El éxito del primer juego abrió el camino para una nueva saga

Cuando Wuchang: Fallen Feathers debutó en 2025, recibió críticas positivas por su combate, ambientación y escenarios inspirados en la mitología y la historia de China. Aunque la versión para PC enfrentó algunos problemas técnicos durante sus primeros días, el juego logró recuperarse rápidamente.

Su desempeño comercial terminó siendo uno de los más destacados dentro del género y se consolidó como uno de los mayores éxitos de un estudio debut.

Ahora, los responsables del proyecto aseguran que continúan comprometidos con sus “aspiraciones creativas originales y fundamentos culturales”.

A WUCHANG sequel is on the way! https://t.co/YqtusagxuS — WUCHANG: Fallen Feathers (@playWUCHANG) July 29, 2026

Todavía hay muchos misterios sobre la nueva entrega

Un punto importante es que los detalles de la secuela siguen siendo muy limitados. Las compañías únicamente confirmaron que el proyecto existe y que Xia Siyuan volverá a dirigirlo. No hay un trailer oficial, imágenes, ventana de lanzamiento ni información sobre su historia.

Tampoco se confirmó en qué plataformas estará disponible, aunque todo apunta a que volverá a tratarse de un lanzamiento multiplataforma.

Solamente queda esperar algunos años antes de conocer la continuación de Wuchang: Fallen Feathers y cruzar los dedos para que mantenga la esencia que hizo destacar a la saga.

¿Jugaste Wuchang: Fallen Feathers? ¿Qué te gustaría ver en su secuela? Cuéntanos en los comentarios.

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